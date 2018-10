Centres de formations de la Police de Kitona, Kasangulu et Kisangani: Raus Chalwe exige de la lumière sur les fonds alloués aux élèves policiers

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’inspecteur général de la Police nationale congolaise, le Commissaire Divisionnaire Raus Chalwe Ngwashi, s’en va-en-guerre contre tous les détourneurs des rations des élèves policiers dans les différents centres de formations de la Police à travers la République. Selon une source proche de l’Inspection générale de la police, celui qui est chargé de suivre de très prêt et d’évaluer les différentes formations des élèves policiers, est plus que déterminé à contrôler la manière dont tout le fond mis à la disposition des différents centres de formations est utilisé.

Depuis le début de cette semaine, nous apprenons que le Commissaire Divisionnaire Raus Chalwe Ngwashi a amorcé le contrôle administratif dans les différents centres de formations. Et la première étape de ce contrôle a été le Centre de formations de la Police de Kitona dans le Kongo Central. Accompagné de quelques directeurs de son institution ainsi que quelques magistrats de la justice militaire, l’Inspecteur général de la police nationale congolaise a été émerveillé de la manière dont les élèves policiers suivent leurs formations.

Mais une fausse note, les conditions de leur prise en charge sont à déplorer, apprend-t-on de la même source, qui ajoute que bien que le Gouvernement de la République a débloqué les moyens conséquents pour leur nourriture et autres besoins primaires, certains responsables de la police chargés de la gestion du Centre s’en servent au détriment des concernés. D’où l’interpellation immédiate du chargé de la logistique du Centre de formation de Kitona qui serait impliqué directement dans cette sale besogne, et qui sera auditionné déjà cette semaine par les inspecteurs de l’inspection générale de la police.

Accusé d’indiscipline et de manque de respect envers sa hiérarchie, le Commissaire Provincial adjoint de la Police/Kongo Central, le Colonel Kibonge a été également interpellé et mis à la disposition de la justice militaire afin qu’il réponde de ses griefs, à en croire la même source. La discipline étant la mère de l’armée, dit-on, l’Inspecteur général de la Police nationale congolaise tient à la faire régner au sein de la police à tous les niveaux.

L’on apprend aussi que les Centres de formation de Kasangulu et de Kisangani, ainsi que la Police de circulation routière seraient également dans les viseurs de l’IG/PNC pour le même travail. Il est a noté que l’Inspection générale de la police nationale est une structure dépendante du Ministère de l’intérieur et sécurité et qui a pour mission de faire respecter les lois et règlements de la République ainsi que la bonne la Gouvernance au sein de la PNC.

Et à ces jours l’IG/PNC est dirigée par le Commissaire Divisionnaire Raus Chalwe Ngwashi, secondé par les deux adjoints à savoir, les Commissaires Divisionnaire adjoints Juvenal Bideko qui est chargé de contrôles, Enquêtes, Suivi et Évaluation ainsi que Justin Boluwa qui est en charge d’appuis et gestion.

JMNK

