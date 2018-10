Centre évangélique la Résurrection de Lemba: Les enfants de Dieu édifiés sur «Un passage avec violence »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le pasteur Michel Trésor Kanza, du Centre évangélique la Résurrection a tablé sur plusieurs versets dont 2 principaux à savoir : Marc 2:1 et Mathieu 11:12 pour édifier le peuple de Dieu sur le thème : « un passage avec violence » où il s’est servi de l’exemple des amis du paralytique qui voulaient aborder Jésus-Christ, mais ils ne le pouvaient pas, à cause de la foule à Capharnaüm venue l’écoutait. Dans Marc chap. 2:4, la Bible décrit la ténacité des 4 hommes qui portaient le paralytique. Ils découvrirent le toit et descendirent par cette voie le lit sur lequel était couché le paralytique. Touché par cette foi, Jésus-Christ dit au paralytique « mon enfant tes péché sont pardonnés ». Les amis du paralytique, vu le cas de leur ami, n’ont cherché que la solution et cela auprès de celui qui s’appelle Rapha.

Le Pasteur Michel Trésor Kanza a démontré aux chrétiens que dans la vie, on n’a toujours pas des réponses à ce que l’on attend. Il y a toujours des obstacles, des géants à combattre, une mer rouge à traverser, mais Jésus-Christ est la réponse à toute les situations et en tant qu’enfant de Dieu, nous devons user de la force et la bravoure et la vie sera obligée de me donner ce qui me reviens. Comme les amis du paralytique, je dois me frayer un chemin, je ne dois pas avoir peur car Jésus est la Résurrection et la vie. Il est capable de mettre en déroute tous ceux qui s’érigent en obstacle pour m’accorder la victoire.

Ceux qui usent de la violence arrivent à leur objectif, dit-il. De ce fait, l’homme de Dieu Michel Trésor à pris l’exemple des filles de Tselophchad dans Nombre 27:1-11. Celles-ci étaient soumises à une loi qui les empêcher d’hériter, car étant des femmes et par la violence elles ont défendu leur cause devant Moïse, le sacrificateur Eléazar, les princes et toute l’Assemblée devant la tente d’assignation et trouver gain de cause. Dans nombre 27 :1-8, Dieu lui-même s’impliqua et ordonna à Moïse de parler aux enfants d’Israël car désormais lorsqu’un homme mourra sans laisser les fils, les sages ferons passer son héritage à sa fille.

La femme qui souffrait de la perte de sang n’a pas hésité de toucher le pan de l’habit de Jésus. Dans cette foule, cette femme a reçu sa guérison en se faisant violence pour atteindre le fils du très haut Jésus-Christ le tout puissant. Le pasteur Michel Trésor a motivé les fidèles du Centre évangélique la Résurrection de Lemba à s’attacher à la prière. Celle-ci suscite le mystère des anges comme dans Actes. Au chapitre douze où Paul fut libéré actes 12:7 : « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L’Ange réveilla Pierre en le frappant à la côte et en disant : lève-toi promptement ! Les chaînes tombèrent de ses mains ». Oui Jésus-Christ entend les prières de ses enfants et les exauces en l’invoquant. Pour le pasteur Michel Trésor, je dois avoir la foi qu’il est capable d’intervenir pour changer ma situation quel que soit mon identité, mon ethnie à l’exemple de Tamar et Ruth qui font partie de la généalogie du Christ. Je dois savoir que j’ai une place de choix dans la présence du Seigneur et il est celui qui vivifiera mes forces pour que j’exerce la violence et qu’il fraye un chemin pour qu’il me conduise dans ma destinée.

Suzy Kibira Omari

