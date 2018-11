Candidat président de la République, Ramazani Shadary publie : « Les Institutions provinciales face au défi du développement de la RDC »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La salle Auditorium du Kempinsky Fleuve Congo Hôtel a servi de cadre ce mardi 20 nombre, à la présentation et le baptême de l’ouvrage intitulé : « Les Institutions provinciales face au défi du développement de la RDC ». C’est l’œuvre d’Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire Permanent du PPRD et candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle de décembre 2018.

Ce livre écrit par le doctorant et Chef des Travaux de l’UNIKIN, compte 322 pages, 9 chapitres et a été publié en 2018 aux éditions l’Harmattan. Cet ouvrage a été préfacé par Faustin Mvuluya et postfacé par Jean Kambayi Bwatshia. L’œuvre littéraire a été porté sur fond baptismaux en marge d’une somptueuse cérémonie par Léon Kengo Wa Dondo, président du Sénat.

Devant une grande crème intellectuelle, le Professeur Émile Bongeli a retracé avant tout, la biographie de l’auteur qui est un homme de terrain. Dans son contexte, le présent ouvrage qui a une grande valeur scientifique, rend compte de l’effectivité du fonctionnement des institutions provinciales issues de la constitution du 16 février 2006 en RDC et des résultats engrangés dans leur mise en œuvre; ce qui permet à l’auteur de tirer la sonnette d’alarmes à l’ endroit des décideurs.

Soulignons que l’auteur s’intéresse aussi aux jeux des acteurs commis aux charges d’animer ces institutions provinciales. En dépit des avancées enregistrées dans la gestion des entités provinciales visées (Équateur, Kasaï-Occidental et Maniema), Emmanuel Ramazani Shadary relève les différents obstacles juridiques pour le développement par la base. De ce qui précède, l’auteur évoque que les différentes institutions d’un État ne parviennent pas à résoudre de façon satisfaisante leurs problèmes faute d’adaptation aux spécificités des sociétés africaines.

