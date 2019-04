Candidat gouverneur à l’Ituri: Sammy Adubango, un programme ambitieux

La Commission électorale nationale indépendante, CENI avait prévu le début de la campagne électorale samedi 06 avril dernier, sur toute l’étendue du territoire national. A l’Assemblée provinciale de l’Ituri, ce calendrier de la CENI a été respecté et le premier à défiler devant les grands électeurs était Sammy Adubango, membre du Congrès National Congolais, CNC et ticket du Front Commun pour le Congo, FCC. Ce programme ambitieux a, semble-t-il, rencontré l’assentiment des grands électeurs qui n’ont plus droit à l’erreur.

Dans son discours de campagne, un regard humain et patriotique sur la Province de l’Ituri le conduit à faire un constat amer. C’est que la population est abandonnée à son triste sort ! Cela le chagrine, le révolte de voir comment la province est pourtant riche et belle, mais sa population croupissant dans la misère. Pendant longtemps, cette province a été prise en otage par une catégorie de personnes expérimentées dans la mauvaise gestion et des antivaleurs.

« Nous ne pouvons pas supporter de continuer à voir de manière impuissante nos compatriotes en train de souffrir dans cette belle et riche province de l’Ituri que Dieu leur a donnée. C’est pour cette couche vulnérable que je m’engage pour le gouvernorat. Je voudrais m’identifier à cette population abandonnée de la province de l’Ituri », dit-il, avant de jurer qu’il dédie donc sa vie et sa jeunesse pour le service public, en vue de transformer effectivement la Province de l’Ituri. Comme Gouverneur, avec l’aide de Dieu Tout Puissant, il s’engage à promouvoir un type de gouvernement différent, celui qui gouverne pour un réel intérêt général de la Province, pour la transformation des conditions générales de la population iturienne.

Adubango promet de se sacrifier pour incarner le changement de notre province. Comme les Anglais le disent, «Be the change you want to see», Soyez le changement que vous désirez. Il va inspirer le changement que les habitants de l’Ituri aimeraient voir se concrétiser. Et n’aimerait pas qu’il soit un lit de malheur aux enfants, car tôt ou tard, nous serons rattrapés par l’histoire.

Par rapport à sa vision pour la Province de l’Ituri, elle est celle d’une province stable et émergente ayant une forte culture démocratique, où la confiance mutuelle et les opportunités économiques existent pour tous, au-delà de toute sorte de clivage. « Le gouvernement provincial que nous allons diriger mettra la population au centre. Ses espoirs et ses préoccupations vont dicter la politique et les priorités. L’intérêt supérieur de la province sera un des principes de base de notre gouvernance », a indiqué ce cadre du CNC, parti cher à l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, tout en promettant de construire une province de l’Ituri sans distinction de région, de tribu ou de religion.

Devant les grands électeurs, il leur a dit que l’heure a sonné pour que tous les habitants de l’Ituri, vieux et jeunes, s’unissent pour la construction de leur chère province, car il a une ferme assurance que sous un leadership de qualité et de la bonne gouvernance, Ituri sera doré d’une belle robe et occupera une place digne de ses ressources.

« Nous devons tous être unis pour une province de l’Ituri où il fera beau vivre, une province où, quelle que soit son origine, chacun et chacune seront récompensés selon leurs mérites, et non en fonction de simples affinités et liens personnels dans la sphère des dirigeants. L’heure a sonné pour une province de l’Ituri où les jeunes peuvent aspirer au bonheur et atteindre leurs potentialités maximales sans envier ailleurs », dit-il.

Le peuple d’abord

Pour Sammy Adubango, le vrai développement passe par l’émergence de la classe moyenne. Voilà pourquoi, afin d’améliorer le social du peuple iturien, il compte promouvoir la microfinance dans le secteur informel. Il veut apporter un soutien assidu aux différentes associations qui accompagnent la population dans la vie quotidienne telles que les associations des motards, transporteurs, maraichères, cambistes, agriculteurs, pêcheurs,…

Il veut aussi mettre fin aux tracasseries qui sont à la base des mécontentements des différentes couches sociales. De même, le Gouvernement provincial s’impliquera particulièrement pour l’achèvement de l’implantation des institutions provinciales. Les régies financières telles que la DGDA, la DGI ne dépendront plus de Kisangani.

Adhésion à mon projet

Sammy Adubango, élu dernièrement député national dans son territoire de Mahagi, est d’avis que le développement de l’Ituri doit se baser sur une approche multisectorielle. Voilà pourquoi son programme a identifié des secteurs prioritaires dans le but de promouvoir une approche globale du développement, tout en plaçant une attention particulière sur l’interdépendance et l’interrelation entre les différents secteurs.

Un cas frappant est l’agriculture qui, pour son émergence, exige pour accéder aux terres cultivables le retour des populations dans leurs milieux d’origine d’une part et d’autre part, le succès de l’incitation au retour à l’agriculture dont les activités minières semblent prendre le contrepied dans le mental des jeunes gens.

Son programme s’articule autour de la restauration de l’autorité de l’Etat à travers la réalisation d’un certain nombre d’activités axées sur la réforme de l’administration publique et le rétablissement d’un environnement sécuritaire et socio-économique favorable à la réinsertion des populations. La viabilité financière dépend de la volonté politique et de la qualité d’homme à qui revient la planification de la gestion de l’entité territoriale décentralisée. Ce qui suppose que la sélection doit se baser sur des critères objectivement rigoureux. L’éducation, la formation et le renforcement des capacités viennent en ordre utile dans le processus de développement en Ituri.

C’est sur la base de ce programme qu’il a sollicité l’adhésion de tous les Ituriens, à travers leurs élus, la représentation provinciale, pour regarder vers une seule direction qui les mènera au développement de notre chère Province. « Nous sommes plus que convaincus que d’ici cinq ans, la riche province de l’Ituri émergera et cultivera la culture de la bonne gouvernance. Ituri fera la fierté de notre pays, la République Démocratique du Congo », martèle-t-il, avant d’insister qu’avec l’aide du Tout Puissant, Ituri servira de modèle de l’émergence et de la bonne gouvernance pour le reste du pays.

Les valeurs et les principes de gestion

Pour son émergence, la province a besoin d’une gestion efficace de ses ressources. « Notre gestion va promouvoir les valeurs et principes suivants : gestion de proximité ; bonne administration des affaires de l’Etat ; bon management des affaires de l’Etat ; moralisation de la vie publique ; promotion de la cohésion, de l’unité et de la paix et relèvement social et communautaire

Améliorer l’environnement et le bienêtre des populations

Sammy Adubango, membre de l’Alliance de l’Avenir, visera à réaliser rapidement des politiques qui favorisent l’amélioration de l’environnement sécuritaire et le bien-être des populations ainsi que l’amélioration du secteur économique. « Notre politique vise également à augmenter les revenus de nos ménages et à favoriser l’accès à un emploi décent pour les jeunes. Notre programme s’est référé aux attentes exprimées par la population de la Province de l’Ituri à travers ses différentes réclamations pour l’avènement de la Province de l’Ituri. Les objectifs spécifiques à réaliser sont les suivants : restaurer l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue de la Province et promouvoir les droits de l’homme ; mobiliser les capitaux privés étrangers et sécuriser les investissements nationaux et les propriétés foncières ; capitaliser l’exploitation des ressources minières, forestières et halieutiques et améliorer la sécurité alimentaire de la population.

Jean-Marie Nkambua