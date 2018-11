Candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre 208: Shadary fait tomber Kalemie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary poursuit sa campagne dans le Grand Katanga. Jeudi dans la soirée, le candidat n°13 à la présidentielle du 23 décembre 2018 est arrivé à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, où il a fait ses études secondaires, décroché son diplôme d’Etat et marqué ses premiers pas en politique et dans l’enseignement supérieur et universitaire.

C’est à une population qui le connait fort bien et qu’il connait lui-même qu’il s’est adressé au stade Sendwe de Kalemie, où il a eu à jouer au football. Un meeting plein de chaleur pour une population qui retrouve un candidat qui connait bien ses problèmes et qui suggère dans le cadre de son programme électoral des pistes de solution pour les prochaines cinq années.

« Mettre fin à l’insécurité sous toutes ses formes, au banditisme urbain, aux tracasseries administratives sur les motards et autres hommes d’affaires, réhabiliter le chemin de fer, les routes de desserte agricole dans les six territoires du Tanganyika, jeter en prison les corrupteurs et ceux qui détournent les deniers publics… ». Tous ces thèmes ont été abordés dans son meeting maintes fois stoppé par des Slaves d’acclimations.

À la question posée à la foule de savoir qui allait voter pour le numéro 13 le 23 décembre, toute la foule a soulevé la main en guise de soutien. Voilà pourquoi il a invité les habitants de Kalemie et de différents territoires à sécuriser le processus électoral et les matériaux de vote. L’occasion était également fort belle pour les organisateurs d’inviter le professeur Néhémie Mwilanya, coordonnateur du comité stratégique du FCC d’installer officiellement le Gouverneur Richard Ngoyi Kitangala comme coordonnateur provincial de la plateforme des nationalistes et patriotes progressistes dont Joseph Kabila est autorité morale.

Il sied de signaler à l’accueil tout comme au meeting la présence de plusieurs notables originaires du Tanganyika dont les honorables Jaynet Kabila, Zoé Kabila et bien d’autres parmi lesquels le chef de la maison civile du chef de l’État, l’ambassadeur Théodore Mugalu.

Kamina : Shadary échange avec la base

C’est par plusieurs audiences accordées à différentes couches sociales et aux forces vives de la Province du Haut Lomami représentant de cinq territoires ( Malemba Nkulu, Kabongo, Bukama, Kanyama, Kamina territoire) et la ville de Kamina que Ramazani Shadary a clôturé sa mission de campagne électorale dans le Haut Lomami. Aussi a-t-il organisé, avec le coordonnateur national du Fcc, Néhémie Mwilanya et d’autres cadres de cette plateforme, une matinée politique de renforcement des capacités et de mise à niveau stratégique des candidats du FCC aux différents scrutins dans le Haut Lomami.

M.Ramazani a été également à l’Université de Kamina où il a réalisé la promesse faite la veille pour le payement des frais dits connexes pour tous les étudiants en difficulté qui lui avait soumis ce problème au cours du meeting du mercredi au stade de Kamina. Après le haut Katanga, le Lualaba et le Haut Lomami, Shadary est sa suite ont été reçus à Kalemie, dans la Province du Tanganyika, 4ème province en 4 jours de campagne à l’américaine.

Soulignons en passant que le Gouverneur Joachim Taila s’en va en campagne pour faire gagner à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018 Emmanuel Shadary, candidat commun du FCC. C’était hier après son retour de Kinshasa qu’il a fait cette annonce. Taila Nage promet de ne ménager aucun effort et de ratisser large pour le Dauphin du Président de la République Joseph Kabila, le Père de la Nation. Une foule immense de membres du FCC Sud-Ubangi a accueilli le Coordonnateur de l’équipe de campagne d’Emmanuel Ramazani. Les membres ont fait des démonstrations de leurs capacités à rafler tous les sièges à tous les scrutins. Le Coordonnateur de l’équipe de campagne dans le Sud-Ubangi a aussi annoncé sa candidature à la députation nationale dans le territoire de Gemena.

