CAN/Cameroun 2019: Les Léopards Séniors en regroupement dès ce lundi 8 octobre

Le regroupement des Léopards Séniors de la RDC est prévu le lundi 8 octobre prochain à l’Hôtel du Fleuve dans la Commune de la Gombe. Ce, en prévision du match aller des éliminatoires de la CAN/Cameroun 2019 contre les « Warrios » du Zimbabwe à Kinshasa, le samedi 13 octobre 2018 au stade des Martyrs de la Pentecôte et le mardi 16 octobre 2018 à Harare au Zimbabwe. Une double confrontation qui déterminera la tête du classement.

Le sélectionneur national Jean-Florent Ibenge Ikwange avait publié la liste des 35 joueurs à laquelle on avait ajouté Yannick Yala Bolasie d’Aston Villa. La liste venait d’être réduite à 26 joueurs, comme liste définitive. Elle se présente comme suit :

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Gaby Mass

