Campagne électorale: Shadary se lance officiellement ce samedi par une messe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ses affiches de campagne sont déjà visibles dans certains coins de la ville capitale mais c’est ce samedi, 24 novembre que le candidat du front commun pour le Congo entre officiellement en campagne présidentielle. Selon nos informations, Emmanuel Ramazani Shadary entame ses activités de par des cultes religieux. Le dauphin de Joseph Kabila assistera personnellement à une messe d’action de grâce qui sera dite en a cathédrale Notre Dame du Congo.

Plusieurs cultes sont également prévus le même samedi, à la cathédrale protestante du centenaire, aux églises Kimbanguiste, anglicane et orthodoxe. D’autres rencontres cultuelles sont annoncées à l’assemblée Chrétienne de Kinshasa, ACK Bandalungwa pour les églises de réveil, à la mosquée centrale de Barumbu pour les musulmans et à dans la commune de Lemba pour les églises indépendantes.

« Les Gouverneurs des provinces, membres du Fcc sont priés d’adapter ces différentes cultes aux réalités locales », indique un communiqué du secrétariat technique de l’équipe de campagne du candidat Shadary.

Au cours de ces célébrations religieuses, les insignes distinctifs et symboles des partis politiques sont strictement interdits, apprend-t-on des sources proches de l’organisation.

Il faut noter que la commission électorale nationale indépendante a lancé mercredi, la campagne électorale pour des élections couplées, présidentielle et législatives prévues fin décembre. Au premier jour de cette campagne, le président Kabila a réuni dans sa ferme de Kingakati, dans la banlieue de Kinshasa, les responsables des regroupements politiques membres du FCC pour leur communiquer des orientations et attitudes à observer pendant la campagne. Cette rencontre s’est tenue notamment en présence du dauphin désigné, Emmanuel Ramazani Shadary.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.