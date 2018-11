Beach Volley: Moanda abrite le tournoi international de l’Afrique centrale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Si tout va bien, c’est ce mardi 6 novembre 2018 que va démarrer dans la ville côtière de Moanda dans le Kongo Central, le tournoi international de Beach Volley de pays d’Afrique Centrale. En effet, selon la Direction de communication de la Fédération de Volley-ball du Congo ‘’Févoco’’, c’est le dimanche 5 novembre que les cinq pays devant prendre part à la compétition ont pu joindre la ville de Moanda par un vol affrété. Il s’agit de : la RDC (pays hôte), le Congo Brazzaville, le Cameroun et le Gabon. La compétition proprement dite prendra fin le dimanche 11 novembre 2018.

Le vendredi 2 novembre 2018, le siège social de la Févoco sur Isangi dans la commune de Lingwala a servi de cadre à la cérémonie de l’installation officielle des membres composant la ligue de volley-ball de Kinshasa et de la ligue nationale de Beach volley par le comité fédéral de la Févoco que préside M. Christian Matata. M. Nanga Mbuiti, chef de la Division Urbaine des sports et Loisirs ville de Kinshasa y était présent. Ci-dessous la composition de trois structures nouvellement crées par la Févoco :

Ligue de volley-ball de Kinshasa

Président : Yumba Jean-Marie

V/P : Shamba Minga Fidèle

Secrétaire : Kalamba Milala Guy

Sec.Adj : Ilunga Gaetan

Trésorier : Ngeleka Chantal

Membre : Kadima Jean Pierre

*Entente de volley-ball scolaire de Kinshasa

Président : Luka Dinanzeye Luc

Secrétaire : Mavakala Zola Jules

Sec.Adj : Katende Muamba Giscard

Trésorière : Elemani Mamie

Membre : Tshaba Patient et Kongolo

*Ligue nationale de Beach volley

Président : Sabuni Mateso Matthieu

V/P : Mbalili Bienvenu

Secrétaire : Mananga Lubamba Charles

Sec.Adj : Mukendi Dieudonné

Trésorier : Kasongo Sindani Dadou

Membre : Sikyala Nkumu

Antoine Bolia

