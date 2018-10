Battus at home 1-2 par les Warriors du Zimbabwe: Les Léopards victimes d’un vestiaire en crise

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards sont en crise. Depuis le début de l’année, les fauves de la Rd Congo n’ont pu gagner un seul match. Le public venu nombreux samedi 13 octobre au Stade des Martyrs est reparti déçu après la nouvelle défaite du Onze national face aux Warriors du Zimbabwe dans le match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires CAN 2019, 1-2. Dos au mur, les Léopards n’ont pas d’autre choix que de l’emporter le mardi 16 octobre prochain, pour tenter de se relancer.

Analyse du match

Comme lors des matchs amicaux en Tanzanie et au Nigeria ou à l’issue de la 2ème journée contre le Libéria, le 11 de départ de Florent Ibenge n’a pas fait l’unanimité, alors que la présence de Moke, Ikoko pour la défense, Kebano à côté de Kakuta avec Chancel Mbemba en sentinelle, Ibenge a fait un choix tactique traditionnel. Il s’est trompé sur le comportement de la sélection zimbabwéenne.

Dès l’entame, tout le monde pouvait lire l’option défensive des Zimbabwéens, perceptible par la présence de l’inévitable Khama Billiat, placé seul devant et soutenu par trois milieux de terrain, avec pratiquement six joueurs derrière. Les Zimbabwéens avaient la liberté de leur jeu, celui de rester dans leur zone et d’attaquer à chaque opportunité. Ce qui explique une possession stérile des Congolais et des occasions nettes de buts en faveur des Zimbabwéens dans les 45 premières minutes. Un but en faveur des visiteurs est venu couronner leurs efforts à la 27ème minute. Ibenge a-t-il compris ?

La seconde période, après six minutes de la reprise, Bolasie prend la place de Akolo inexistant en première période. Le bulldozer congolais, coincé du côté gauche, fera le choix de permuter avec Botaka, sorti quelques minutes plus tard au bénéfice de Meschak Elia. Les Congolais tentent de revenir, mais l’absence stricte du marquage et la bourde du gardien Mossi offrent un deuxième but aux Warriors, à la 69ème minute.

C’est dans les arrêts de jeu que les Léopards réduisent le score par l’entremise de Bolasie. Une grosse désillusion. Au sein de l’équipe, les langues se délient. Joueurs comme membres du staff technique critiquent les attitudes du sélectionnaire principal, Florent Ibenge. Il se raconte que Florent Ibenge et ses adjoints ne se sont pas mis d’accord sur l’animation offensive de l’équipe. « Les deux adjoints ont proposé une idée que Ibenge a rejetée. On pense que le schéma suggéré par Zahera et Mihayo aurait permis aux fauves de respirer. Hélas, le coach Ibenge ne l’a pas pris en compte », confie un collaborateur affirmant que le vestiaire est en crise. Les dessous ? « Le coach, peu coopératif et renfermé sur ses propres choix, a souvent mis en déroute son propre staff et ses joueurs », ajoute cette source d’après laquelle « Ibenge ne consulte jamais ses adjoints quand il s’agit de faire le classement ».

Un véritable gâchis au regard des sommes colossales sorties du Trésor public pour la préparation de cette campagne. On parle d’environ 1 million de dollars payés par le Gouvernement pour préparer les matchs amicaux internationaux contre la Tanzanie et le Nigeria, puis autant d’argent pour la double confrontation contre le Zimbabwe.

La FECOFA pointée aussi du doigt

Cette révélation permet d’évoquer le mémo récemment transmis aux responsables du ministère des Sports et de la Fédération, dans lequel les joueurs professionnels réclament la nomination d’un staff technique évoluant ou ayant entrainé au haut niveau, où la collaboration entre les animateurs de différents segments techniques est le maître-mot. Ibenge se maintient, Bakambu, Tisserand et leurs amis frondeurs sont revenus, mais le même plat est servi… au grand désarroi tant du Gouvernement que du public sportif.

A côté du manque d’une collaboration franche entre les membres du staff technique, un dirigeant d’un des grands clubs du pays insiste sur le paradoxe de la Rd Congo, qui passe pour le seul pays dont toutes les trois têtes de la sélection nationale sont chacun entraineur d’un des principaux clubs. Le conflit d’intérêts est patent.

La FECOFA est également mise au banc des accusés. « Elles n’aide pas la République, …. Pire, la FECOFA exploiterait l’image des Léopards pour la publicité d’une entreprise de communication … », se plaint-on.

Où va cet argent parce que la Fédération recourt toujours au Gouvernement pour préparer les matchs de l’équipe nationale ? Quelle est la hauteur de la cagnotte versée par cette entreprise de communication ? Des questions sans réponse jusque-là et qui obligent des éclaircissements de la part des responsables de la FECOFA, dernièrement interpellés et placés en garde à vue au Parquet de Matete pour une série de détournements présumés des fonds publics mis à la disposition de l’équipe nationale.

