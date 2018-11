Basket-ball, V. Club : l’aventure s’estompe en ½ finale de la 24è Coupe d’Afrique des clubs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis le dimanche 25 novembre 2018, c’en est fini avec la 24è Coupe d’Afrique des Clubs féminin Maputo 2018. Edition remportée par l’équipe locale de Ferroviaro, vainqueur en finale d’Inter Club d’Angola 59-56. En match de classement pour la 3è place, First Bank du Nigeria a dominé V. Club 93-69.

En ½ finale, First Bank du Nigeria est tombé face à Ferroviaro 59-72 et Inter Club eu raison V. Club 76-56. Déjà à la mi-temps, les angolaises menaient au score 48-20. Pour la 5è place, la 2è équipe représentante de la RDC, CNSS s’est surpassé en prenant le dessus face à MB2 All du Madagascar 76-65. Après un début catastrophique à la phase de groupe où l’équipe de V. Club avait accumulé de défaites, les vert noirs s’étaient ressaisies à temps en prenant le dessus face aux camerounaises de FAP 70-42 ce qui leur a ouvert les portes de ¼ de finale. De l’autre côté, CNSS se faisait déplumer par First Bank 45-83. Ironie du sort, les deux équipes de la RDC ont croisé le fer à cette étape cruciale avant les ½ finale. V. Club l’a emporté face à CNSS 78-43. Par leur participation somme toute appréciable, V. Club et CNSS n’ont pas été ridicules. Ils ont porté haut la flamme du basket congolais. La prochaine fois sera peut-être la bonne.

Antoine Bolia

