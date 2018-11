Basket-ball: V. Club broie du noir à la 24è Coupe d’Afrique des clubs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De deux représentants de la RDC côté à la 24è Coupe d’Afrique des clubs dames qui se joue présentement, l’équipe de V. Club est celle qui broie du noir.

En effet, V. Club qui livrait hier sa 4è rencontre de la compétition, avait subi trois défaites en trois sorties, face respectivement à Inter Club d’Angola 39-89, Ferroviaro du Mozambique 43-75 et Equity Bank 75-84. Rappelons que V. Club a été récupérée pour la Coupe d’Afrique à la suite du plaidoyer de la Fédération de Basket-ball du Congo ‘’Fébaco’’ à l’issue des éliminatoires de la zone 4. Cette baisse de régime du team vert noir inquiète. Dans la mesure où, cette équipe détienne la couronne nationale ces dernières années. Si rien ne marche côté V. Club, il en va autrement pour CNSS. En effet, cette formation a aligné deux victoires notamment face à MB2 a ll du Madagascar 71-51 et face à Lakers 80-56.

Antoine Bolia

