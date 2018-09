Bancarisation de la paie du secteur de la santé 83,3% d’agents payés et un reliquat de 115,0 milliards FC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Selon une évaluation faite par le président du Comité de suivi de la paie, Jean-Louis Kayembe wa Kayembe, l’effectif d’agents et fonctionnaires de l’Etat payés par voie bancaire a déjà atteint 83,3% du total et que les reliquats de paie occasionnés par la réforme ont dépassé les CDF 115,0 milliards au 13 septembre 2018. Entre-temps, les parties prenantes se sont engagées à renforcer leur volonté et leur détermination pour faire aboutir la réforme sur la bancarisation du secteur de la santé, à l’exemple de la démarche du Secrétariat général à la défense.

M. Jean-Louis Kayembe wa Kayembe, président du Comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l’Etat a présidé le vendredi 14 septembre 2018, à la Banque centrale du Congo, la matinée d’échange sur la bancarisation de la paie du secteur de la santé, à l’échelle nationale. C’était devant toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de l’administration publique, des membres du Comité de suivi de la paie, que des opérateurs de la paie.

Dans son mot d’introduction, Jean-Louis Kayembe, qui est également Directeur général en charge de la Politique monétaire et des Opérations bancaires à la Banque centrale du Congo (BCC), a rappelé que , l’effectif d’agents et fonctionnaires de l’Etat payés par voie bancaire a déjà atteint 83,3% du total et que les reliquats de paie occasionnés par la réforme ont dépassé les CDF 115,0 milliards au 13 septembre 2018. Et ce, avant d’accorder la parole tour à tour au Coordonnateur du Secrétariat technique du Comité de suivi de la paie, au Secrétaire général a.i à la Santé, au Directeur chef de service de la paie, à l’ordonnateur délégué du Gouvernement et au Directeur des ressources humaines à la défense, représentant du Secrétaire général à la défense.

Un document mis à la disposition de la presse indique que leurs interventions ont porté respectivement sur l’analyse comparative de la paie du secteur de la santé avant et depuis sa bancarisation, l’évaluation de la bancarisation de la paie du secteur de la santé en provinces et perspectives d’amélioration, la liquidation de la paie du secteur de la santé et la récurrence des difficultés opérationnelles, la domiciliation des lignes non éclatées comme stratégie d’avancement de la réforme, l’implication des services en charge de l’engagement dans l’assainissement du fichier de la paie en amont-cas des professionnels de santé et des inactifs intégrés FARDC.

Le même document renseigne que toutes les présentations ont relevé les défis importants liés aux effectifs de la santé, à leur cartographie, au retard des mises à jour ainsi qu’à l’implantation des banques dans l’arrière-pays. Quoi qu’il en soit, la bancarisation intervenue en force au mois de février 2018 a réussi à booster la poursuite de la bancarisation du secteur de la santé en provinces et à faire accélérer les travaux liés à l’éclatement des lignes pour une domiciliation aisée d’une paie voulue de proximité.

Après échanges, un tableau récapitulatif des recommandations, suivant chacun des problèmes soulevés et des risques encourus, a été élaboré par le Secrétariat technique et lu à l’attention de la plénière. Les participants ont souhaité en avoir une copie afin de suggérer des amendements éventuels. EN attendant, les parties prenantes se sont engagées à renforcer leur volonté et leur détermination pour faire aboutir la réforme sur la bancarisation du secteur de la santé, à l’exemple de la démarche du Secrétariat général à la défense.

