Bana OK ayant tout englouti: Wenge Référence n’existe plus

On devait s’y attendre à cette décision. Lorsque le poète Lutumba Simaro avait confié la charge de superviser son orchestre, le Bana OK au chanteur Manda Chante patron du groupe Wenge Référence, il savait pertinemment bien que quelque part une œuvre devrait capoter pour laisser la place à une seule.

Ce qui devait arriver est arrivé. En acceptant l’offre de papa Simon Lutumba, Manda signait en même temps la chute ou la disparition de son édifice qui, pourtant, roulait déjà sur du solide. Malheureusement pour cadrer les choses dans le bon, Nkumu Mapata a sacrifié son édifice qui, depuis la signature des accords avec le poète a cessé d’exister.

Pour la solidité de la nouvelle équipe de Bana OK, Manda a simplement procédé à la fusion des éléments venant de chez lui et ceux venant de chez le vieux. De cette union ce qui prime c’est le nom de Bana OK et une croix a été mis sur Wenge Référence qui a été enterré à jamais au cimetière de l’histoire.

Après sa retraite de chez la “Sablière” à N’Sele, le groupe Bana OK newlook tient présentement ses séances de répétition à Yolo Sud à Kalamu au sanctuaire que Lutumba Simaro a mis à sa disposition. Ce groupe prépare, de fait, sa sortie officielle qui va s’effectuer au courant de ce mois d’octobre au village Ntemba dans la commune de la Gombe. Cependant, on n’est pas encore fixé sur la date de cette sortie qui, d’ores et déjà, s’annonce très palpitante, selon les dires du président Manda Chante.

Kingunza Kikim Afri/Cp

