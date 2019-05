Ayant reçu hier ses collègues du Sud-Kivu, Tshuapa et Maïndombe: Jeanine Mabunda promet des solutions pour endiguer la spirale des naufrages

L’honorable présidente de l’Assemblée nationale, Mme Jeanine Mabunda Lioko, a accordé trois importantes audiences à ses collègues députés nationaux des différentes provinces ce lundi 27 mai 2019 dans son cabinet de travail, au Palais du peuple. Premièrement avec les députés nationaux du territoire de Kalehe (province du Sud-Kivu), la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a pu échanger sur la nécessité d’organiser une séance de travail avec le ministre des Travaux publics et Infrastructures.

Notamment, dans le sens de discuter autour des possibilités de réhabiliter rapidement les voies ferrées et aménager les ports d’accostage des embarcations pour endiguer la spirale des naufrages dans le territoire de Kalehe dans l’Est de la République démocratique du Congo. L’on comprendrait directement que cette démarche de la première des députés nationaux fait suite au chavirement d’une pirogue motorisée qui venait encore d’avoir lieu le lundi 06 mai courant sur le lac Kivu, dans le territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu.

Selon l’administrateur du territoire, Bédé Mwamba, 60 personnes étaient à bord et 52 ont été sauvées. D’après la même source, l’embarcation venait de Minova et se rendait à Butumba, dans le territoire de Kalehe. C’est le deuxième naufrage enregistré cette année dans cette partie du pays après celui du 15 avril dernier ayant causé la mort d’une dizaine de passagers et une centaine d’autres disparus, rappelle-t-on.

Après les élus de Kalehe, l’honorable Jeanine Mabunda a reçu ensuite une autre délégation des députés nationaux, cette fois-ci, de la province de la Tshuapa. Ces derniers sont venus l’informer de l’élévation d’un des fils de leur province issue du démembrement du grand Equateur, comme Evêque du Diocèse catholique de Bokungu-Ikela. Avec ses collègues élus de la Tshuapa, ils ont aussi discuté autour de la problématique de l’exploitation du pétrole dans la province de la Tshuapa, réserve principale du Parc de la Salanité.

La dernière délégation des députés nationaux reçue ce lundi 27 mai 2019 au Palais du peuple par présidente de l’Assemblée nationale Jeanine Mabunda Lioko, c’est celle de la province du Maïndombe. Comme avec ceux de Kalehe au Sud-Kivu, les échanges entre la n°1 de la basse Chambre du Parlement et ses collègues élus de cette province issue du démembrement de l’ancien Bandundu, ont également tourné autour du dernier naufrage sur le lac Maïndombe et qui a causé la mort de plus de 45 personnes.

La spirale de l’insécurité dans la ville d’Inongo ainsi que le cas de l’arrestation « injuste » du procureur Etina, ont aussi constitué l’essentiel de leurs discussions. A l’issue desquelles, la présidente de l’Assemblée nationale a promis l’implication de la Chambre basse du Parlement pour une solution durable pour sécuriser les mouvements des populations vivant au bord des lacs, fleuves et rivières.

Lepetit Baende