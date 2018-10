Avant d’opter pour la chanson chrétienne: Marie-Paul termine l’enregistrement de son opus “Kimbongila”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le chanteur-interprète Ashisha Belesi Marie-Paul, patron de l’orchestre Wenge El Paris, nous l’avions annoncé dans l’une de nos éditions précédentes, vient d’opter pour la musique chrétienne mettant ainsi une croix à la musique dite populaire.

Alors qu’on croyait qu’il avait déjà rangé ses munitions pour servir l’Éternel en le louant à travers de cantiques et autres chants religieux, une source sûre nous signale qu’avant de franchir le Rubicon, le compositeur de “Nganga Nzambe” s’accorde encore quelques semaines au studio ( tel qu’on le voit sur cette photo) pour finaliser le travail qu’il avait déjà amorcé avant l’esprit divin ne puisse souffler à son oreille.

En effet, avant d’opter pour la chanson chrétienne, le roi Soleil ou roi Pelé était au studio en train d’enregistrer son dernier opus intitulé “Kimbongila” qu’il se propose, o-paradoxe, à laisser comme souvenir à tous les “bandimi”.

Ce n’est que lorsqu’il aura terminé avec l’enregistrement de cet opus, qu’il pourrait alors entreprendre le long chemin du chanteur-interprète chrétien tel que le lui demandent ceux avec qui il prie dans une église basée à Paris, en France.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.