Austin Yewanda: « La jeunesse Congolaise a des talents inouïs »

De passage en RD Congo, l’artiste musicienne américaine et activiste sociale, Austin Yewanda, après avoir livré un concert en salle Show Buzz, a animé une conférence de presse ce 27 août 2018 au Centre Culturel Américain.

« C’est un plaisir de pouvoir travailler avec l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Kinshasa pour ce projet ambitieux de partage d’expérience avec les jeunes artistes congolais. J’ai travaillé avec plusieurs ambassades des Etats Unis dans le monde et je suis heureuse de revenir dans ce pays pour pouvoir travailler, cette fois-ci, pour un projet sur les arts. L’an dernier à Goma, c’était avec les enfants soldats et les personnes vulnérables. Je suis contente d’aider tous ces gens à surmonter toutes ces difficultés de la vie », déclare-t-elle.

Selon elle, la musique et les arts facilitent aux gens à trouver les solutions aux problèmes, notamment les conflits et la pauvreté. « Mon producteur m’a aidé à écrire des chansons qui retracent les situations et des solutions », ajoute-t-elle.

Parlant de son atelier avec les étudiants de l’Ina, Yewanda est stupéfaite du talent des jeunes congolais. Après 18 programmes dans le monde entier, affirme-t-elle, je suis étonné du potentiel des jeunes congolais. « La musique est un talent particulier dans les jeunes congolais. Le talent est incontestable. Les jeunes étaient conscients d’impulser le changement à travers leurs arts. Le niveau des jeunes artistes était très élevé et leur ouverture d’esprit m’a impressionné », s’étonne-t-elle.

Pour elle, la plupart des luttes commencent toujours par des chansons. « La RD Congo est assise sur une mine des talents. Mais seulement, les opportunités font défaut pour booster. Ce vrai, que je n’ai pas de moyens pour résoudre tous les problèmes, mais nous avons planté des bonnes graines dans cette jeunesse qui a montré son envie du changement », se console-t-elle. Notons que plus près de 500 jeunes congolais ont rencontré ce programme ACCES dans les villes de Kinshasa et Bandundu.

Onassis Mutombo

