Aujourd’hui à Kigali: Felix-Antoine Tshisekedi participe à la 7ème édition de l’Africa Ceo Forum

Après avoir assisté à la victoire qualificative des Léopards au Stade des Martyrs de Kinshasa, le Président de la République est arrivé ce dimanche à 22 heures locales à Kigali au Rwanda, indique une dépêche de la Présidence de la République. Accueilli à l’aéroport de Kigali par Dr Richard Sezibera, ministre Rwandais des Affaires étrangères et Mme Marie-Chantal Rwakazina, Maire de Kigali, le Chef de l’Etat a été conduit au Village Urugwire, le Palais présidentiel où il s’est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Rwandais Paul Kagame.

Félix Antoine Tshisekedi vient participer à la 7ème édition de L’AFRICA CEO FORUM qui se tient au Kigali Convention Center (KCC) les 25 et 26 mars 2018. 1500 participants, essentiellement des entrepreneurs vont échanger à travers une quarantaine de panels.

Des ateliers public-privé réuniront aussi des dirigeants et actionnaires d’entreprise, investisseurs, chefs d’État et ministres sur l’intégration économique régionale. Le Chef de l’Etat congolais Felix Antoine Tshisekedi prendra la parole ce lundi pour faire entendre la voix de la RDC. Son Directeur de cabinet Vital Kamerhe et plusieurs membres de son cabinet participent à ce forum.

