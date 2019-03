Au cours d’un entretien à bâton rompu hier: Le SG Okito fait le point sur l’actualité sportive & autre

C’est en ses multiples qualités de Secrétaire général aux Sports et Loisirs, de président de la Ligue nationale des Anamongo’’Lina’’, de doyen des secrétaires généraux de l’Administration publique et de Vice-président national de la Plateforme des Communautés de base et coordonnateur du Grand Kivu, que nous avons échangé hier avec M. Barthélemy Okito Oleka. Dans les lignes suivantes, de multiples informations édifiantes vont éclairer la lanterne des lecteurs du journal L’Avenir.

En sa qualité de Secrétaire général aux Sports et Loisirs, le SG Okito nous a livré quatre informations importantes. Primo : La ministre ai en charge des Sports vient de l’instruire d’ouvrir deux enquêtes importantes notamment sur le dossier gestion des fonds destinés aux obsèques de Pierre Ndaye Mulamba dit Mutumbula et sur le contrat Orange. Elle a encore instruit le SG de se concerter avec le Comité olympique congolais pour lui transmettre les conclusions sur l’organisation des Jeux Congolais en Mai 2019 et la participation de la RDC aux Jeux Africains en août 2019 au Maroc. Aussi dans le même ordre d’idée, il va consulter la Fécofa qui devra lui transmettre les conclusions sur la participation de la RDC à la CAN Egypte 2019. Lui transmettre aussi le programme de préparation de l’équipe nationale de handball pour sa participation aux championnats du monde au Japon en Décembre 2019. Secundo : Il faut retenir que la ministre va assister au match retour que va livrer le TP Mazembe, le 13 avril prochain à Lubumbashi. En ce qui le concerne, le SG, si tout va bien, sera à Dar-Es-Salam au match aller, le 6 avril 2019. Ceci permet de montrer l’intérêt du Ministère et du gouvernement pour la réussite de ces équipes en compétitions africaines et internationales. Tertio : La ministre a autorisé l’équipe nationale de judo qui sera conduite par le président de la Fénacoju Dominique Makobo, à participer aux championnats d’Afrique en RSA. Et à la Fécolutta (Luttes) conduite par le président Léon Mvila, de participer aux championnats d’Afrique junior et senior en Tunisie. Quarto : La ministre a reçu le DG de la BCECO dans le cadre de gestion des stades municipaux et elle va recevoir l’Honorable Tshokola Kantitima qui est en train de réhabiliter le stade Kadutu à Bukavu. Un expert du Ministère est allé encadrer la pose de la pelouse synthétique dans ce stade et la réhabilitation des gradins et vestiaires. Certainement, il y aura signature d’un contrat public-privé avec cette notabilité. Il faudra retenir, en outre, que le SG Okito a visité les différents stades de football à Kisangani et des propositions concrètes sont faites au gouvernement, pour la réhabilitation (stades Lumumba I &II, Kabondo, Kisangani et Mangobo).

En ce qui concerne la Lina, le président de cette association accompagné de la présidente et son assistante de comité des mamans, ont installé les comités provinciaux de la Lina province de la Tshopo où le comité de la fédération Lina/Tshuapa dirigé par le gouverneur Constant Lomata et le comité fédéral des mamans dirigé par Maman Assasse. Dans le programme de la Lina, le même président national va installer les comités des fédérations du Maniema et de Maïndombe. Son adjoint et coordonnateur du comité exécutif, le Général Ondekane va installer les comités fédéraux Lina Equateur à Mbandaka, Tshuapa à Boende et Kasaï à Tshikapa. Enfin, le comité fédéral Lina/Brazzaville sera aussi implanté. La fédération de la Tshopo dirigé par Constant Lomata a décidé de prendre en charge l’organisation du Congrès de la Lina, à la fin de l’année.

En tant que Doyen des Secrétaires généraux de l’administration publique, le SG Okito nous a révélé qu’il allait tenir hier même, une grande réunion de tous les SG de l’administration publique pour trois points essentiels : l’état d’avancement du mémo transmis auprès du Chef de l’Etat ; l’audience échangée autour de la perte que vient de connaître leur association, la mort de Maman Likele Monique du Plan et compléter le comité actuel de l’association. En sa qualité de vice-président national de la Plateforme des communautés de base et coordonnateur du Grand Kivu, le SG OKito nous révèle que des directives sont données aux communautés de base du Maniema, Nord-Kivu, et Sud-Kivu en vue de transmettre le plaidoyer des populations à la base, entité par entité, pour déposer au nouveau gouvernement pour des solutions rationnelles. Enfin, il leur a été demandé d’opérer le contrôle dans les territoires et villes du Kivu pour le dossier de siège des différents comités. Une grande réunion de la coordination nationale est prévue la semaine prochaine. Il est important de signaler que six membres de la coordination de la PCB ont été élus soit Député soit Sénateur (Mbuyu, Bongongo, Lukiana, Ghonda, Kimbunda, Autsai et Willy Bakonga.

Pour clôturer l’entretien, L’Avenir a posé la problématique tour à tour des infrastructures en RDC et du contrat du staff technique Léopards football, Florent Ibenge en particulier. Nous y reviendrons la semaine prochaine.

Antoine Bolia