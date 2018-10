Assemblée provinciale de Kinshasa: Une session essentiellement budgétaire

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ouverture de la Session ordinaire de Septembre 2018 n’avait qu’un seul point à l’ordre du jour, le discours du président. Abordant le point de l’ordre du jour, le président Kintuasisa s’est articulé essentiellement autour des points ci-après : la convocation de la session ordinaire en cours, en vertu des dispositions des articles 54, alinéa 2 du Règlement intérieur de l’APK, point 2 de la Loi n°13⁄008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la Loi numéro 08⁄ 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et article 182, alinéa 2 de la Loi numéro 11⁄011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques. Il a souhaité aux honorables députés une bonne rentrée parlementaire en les félicitant pour leur sens élevé du patriotisme et d’amour à l’endroit des Kinoises et Kinois. Il a salué la tenue de la 3ème édition de la Conférence minière à Kolwezi dans le Lualaba, visant la promotion de l’industrie minière en RD Congo.

Il a également insisté sur l’abondance de matières à traiter au cours de la session ordinaire en cours qui, du reste, est essentiellement budgétaire. Le dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus tard le 15 octobre. L’applicabilité sans faille du principe de collégialité du Bureau qui attire ainsi un nouveau vent à l’Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a souhaité le vœu de voir le personnel politique, d’appoint et administratif tenir bon pour accompagner les députés dans l’accomplissement de leurs tâches, et le vœu de voir les institutions provinciales, exécutif et législatif provincial, se compléter pour leur fonctionnement harmonieux. Le président Kintuasisa a rappelé les dispositions de l’article 124, alinéa 5 du Règlement intérieur de l’APK qui voudrait que le quart de sa dotation soit mis trimestriellement à sa disposition après la promulgation de l’Edit budgétaire de l’année. Il a également insisté sur l’opposabilité de la Constitution et des Lois de la République à tous les congolais sans discrimination aucune.

Lors de cette allocution, le président Kintuasisa Lukoki a parlé de la fièvre hémorragique Ebola qui a sévi dans les provinces de l’Equateur, du Nord-Kivu et de l’Ituri faisant plusieurs morts.

Lors de la plénière du 19 octobre 2018, quatre points étaient à l’ordre du jour, notamment adoption de l’ordre du jour ; audition et approbation du Procès-verbal numéro 01 de la plénière du 1er octobre 2018 ; adoption du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2018 et le divers.

Dans le domaine législatif, les représentants de la population de Kinshasa ont parlé de l’examen et de l’adoption du projet d’Edit portant statut des agents de carrière des services de la ville de Kinshasa. Et également l’examen et adoption du projet d’Edit portant organisation et fonctionnement des services de la ville de Kinshasa et de ses communes.

Dans le domaine non-législatif, les élus de Kinshasa ont validé les pouvoirs des suppléants des députés provinciaux qui ont été invalidés à l’Assemblée provinciale de Kinshasa, et ceux qui sont décédés.

En dehors des arriérés parlementaires, la séance plénière s’est penchée sur des nouvelles matières, telles que l’examen et adoption du projet d’Edit portant reddition des comptes pour l’exercice 2018. Et également, l’examen et adoption du projet d’Edit de Finances portant Budget de la ville de Kinshasa pour l’exercice 2019.

L’examen et l’adoption du rapport de gestion de l’APK, puis l’examen et l’adoption de la dotation de l’APK pour l’exercice 2019 ont été abordés dans le cadre non-législatif. Les députés provinciaux se sont aussi déversés sur l’audition et l’exploitation des rapports des vacances parlementaires et la mise en place des commissions permanentes, environnement et infrastructures et diplomatie parlementaire, et également le contrôle parlementaire.

