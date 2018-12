Après son action en faveur des enfants malnutris de Kisenso: L’ONG Mutkiahdi s’apprête à donner des objets classiques à une centaine d’orphelins

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’on se souviendra que le mardi 4 septembre 2018, dans un souci purement humanitaire, l’ONG “Mutuelle Kingunza pour l’assistance humanitaire et le développement intégral” (MUTKIAHDI), est allée au secourir d’une cinquantaine de femmes qui venaient d’accoucher à la Maternité ” Esengo”, une œuvre de missionnaires catholiques située au sein de la paroisse St Étienne, au quartier Mission dans la commune de Kisenso. Elle a remis du savon ” Monganga” et “Le coq” à chaque accouchée afin d’assurer la propreté des vêtements de nouveaux nés.

Profitant de la même occasion, une visite chez les enfants malnutris internés au sein de la même structure hospitalière a permis de remettre à une trentaine d’enfants qui y vivent dans des conditions tout à fait précaires, des sachets du sucre ainsi que du lait. A l’issue de cette action, la sœur directrice de la Maternité “Esengo” n’a pas manqué de remercier l’ONG Mutkiahdi pour ce geste combien caritatif qu’elle venait de poser, surtout, en faveur des enfants qui vivent dans des familles démunies de la commune de Kisenso.

Bien qu’active en République démocratique du Congo et principalement dans la ville de Kinshasa, l’ONG Mutkiahdi a son siège principal dans l’hexagone sur 37 Mail Mendes France 95480 Vaureal Val D’Oise avec de nombreux partenaires qui sont prêts à intervenir afin de consolider les objectifs que poursuivent cette Ong sur son terrain de prédilection.

Présentement en cette période de la rentrée scolaire, cette Ong poursuivant toujours la même logique, s’apprête à aller remettre des objets classiques aux démunis que sont des orphelins recensés dans trois de Kisenso où ces enfants sont scolarisés dans de conditions qui demandent réflexions aux hommes sensibles épris de la volonté de vouloir partager avec les autres le peu qu’ils possèdent pour éviter d’être taxés d’avaries dans cet environnement. Ces orphelins recensés sont au nombre de 100 élèves et chacun aura droit à quelques cahiers de différentes volumes, des écritoires ou crayons à bille (bics), des ardoises, des lattes, des crayons, etc…

Et l’ONG Mutkiahdi a le souci d’en faire encore plus parce que sur sa fiche sont aussi inscrites des veuves, des filles mères, des mamans maraîchères qui, chacune dans sa catégorie, interpelle la conscience de tout le monde surtout lorsque l’on sait que Kisenso, outre son enclavement, n’a pas des structures fiables pour son développement, il faut compter sur des ONG genre Mutkiahdi pour faire luire son image de marque.

Évoluant avec comme principe ce que recommande la Bible dans Matthieu 5:42 qui dit: ” Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui vient emprunter de toi”, Mutkiahdi se veut être le vrai porte-étendard des enfants démunis ainsi que des vulnérables.

Kingunza Kikim Afri/Cp

