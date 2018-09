Après l’incident malheureux survenu au mois d’août dernier: Cadres et agents de FAB Congo Sarl craignent la fermeture de leur société

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De travailleurs de la société FAB Congo Sarl, située sur le 4ème rue dans la commune de Limete et spécialisé dans la fabrication de la farine de froment, nous apprenons que cette société qui a récemment ouvert ses portes pour contribuer à l’essor de l’économie congolaise et de son industrie, se trouve aujourd’hui dans une situation où elle risque de fermer si rien n’est fait. A la base de cette situation, l’incident malheureux survenu au mois d’août dernier, qui a vu l’un de ses silos s’écrouler et causant au passage 4 morts et 11 blessés. Et si on n’y prend garde, des milliers de familles vont être à la merci de la misère, des agents renvoyés au chômage.

Des agents interrogés sur place à Limete affirment que le Gouvernement est appelé à sauvegarder ce patrimoine qui leur permet aujourd’hui de subsister et cela, le plus urgemment car il ya danger en la demeure. Ne voulant pas faire les choses à moitié, ils sont allés déposer un mémorandum, le jeudi 13 septembre auprès du député Toussaint Alonga qui, espèrent-t-ils, « pourra défendre leurs intérêts ».

En effet, à la suite de l’effondrement d’un silo de froment de cette entreprise qui a causé le décès de 4 agents et d’une dame, voisine de l’usine, le 28 août dernier, une autre société concurrente est sortie des sentiers battus afin d’emprunter des voies détournées pour porter devant des autorités congolaises, administratives que politiques, des dénonciations calomnieuses contre FAB Congo Sarl. Sachant l’effet d’émotion que cet accident allait provoquer dans le milieu judiciaire, « Des responsables de la Minoterie du Congo (Minocongo) », puisque cités en chœur par les agents, « auraient juré de voir FAB Congo Sarl mettre la clé sous portillon, ses agents renvoyés au chômage ».

Le risque d’un retour au monopole

A en croire les mêmes agents qui ont manifesté leur mécontentement au siège social de FAB Congo Sarl, jeudi 13 septembre, la démarche machiavélique du bourreau de FAB Congo est en passe de réussir. Et ce, à cause de l’instrumentalisation des autorités judicaires et politico-administratives, pour obtenir l’anéantissement pure et simple de cette société, sans mesurer l’impact négatif sur le plan socio-économique de la fermeture de cette société. L’occasion a été donc offerte au troisième larron de s’inviter, à travers des manœuvres sournoises.

Pourtant, dès le jour de cet accident malheureux, malgré sa police d’assurance internationale, cette société a pris en charge tous les blessés, avant d’organiser les obsèques des morts et payer les frais des soins des blessés. Les pourparlers sont en cours entre les parties pour régulariser la question d’indemnisation de toutes les familles des victimes, dont d’autres ayant déjà été indemnisées.

Alors que le Parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete a déjà ouvert une information judiciaire en bonne et due forme et que les enquêtes sont menées pour élucider les vrais causes, l’on apprend que 5 cadres de FAB Congo ont été incarcérés au Centre de rééducation pénitentiaire de Kinshasa/Makala ainsi que de l’expulsion d’une dizaine d’agents expatriés. Leur seul tort réside du fait de leur appartenance à la famille du gérant statutaire, M. Zacharie qui lui, a été expulsé depuis quelques jours pour empêcher la reprise des activités de FAB Congo.

Ces scenarii, inventés par des tireurs de ficelle qui cherchent à instrumentaliser la justice congolaise, visent en réalité, la fermeture de cette société avec comme conséquence le gâchis de cet investissement de plusieurs dizaine de millions de dollars, la perte d’emplois, l’accentuation de la misère de 1.200 familles dont la situation sociale est déjà précaire. Réduits au chômage forcé, ces derniers ne savent où aller et lancent, en dernier ressort, un cri de cœur en direction du Gouvernement. Ils ne comprennent pas que le Gouvernement sacrifie plus de 1.200 familles pour faire plaisir à un étranger, un libanais soit-il, réputé maffiosi.

Les agents de FAB dont la situation sociale est devenue plus que précaire, lancent donc un cri de cœur au retour du gérant statutaire Zacharie et à la reprise des activités de leur société. Non sans demander aussi à la libération de tous ceux qui ont été faussement incarcérés à Makala. Les responsables de FAB Congo expulsés, « qui va alors indemniser les autres victimes », s’interrogent ces mêmes agents.

JMNK

