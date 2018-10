Après le voyage de 10 lauréats à Chypre: Daddy Tshiswaka et la Fondation raison d’y croire remercient Richard Muyej

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’éducation de la jeunesse congolaise pour qu’elle soit utile à son pays demeure le souci majeur qui anime Daddy Tshiswaka et la Fondation Raison d’y croire. C’est dans cette perspective qu’ils ne lésinent pas sur les moyens afin de chercher les meilleures opportunités pouvant permettre aux jeunes de poursuivre leur cursus académique. C’est dans cet objectif qu’une conférence de presse a été animée hier dans la salle des plénières de l’Assemblée provinciale du Lualaba à Kolwezi, par la Fondation Raison D’y Croire.

Celle-ci s’est tenue devant plus de 700 personnes dans une salle dont la capacité maximale est de 200 personnes venues de plusieurs écoles, suivi de leur Proved, du Maire de la ville, du ministre de l’Education provinciale et représentant du gouvernement du Lualaba, le ministre de l’Intérieur, M.Boniface Konde Muwelwa. La Fondation Raison D’y Croire était conduite par Simplice Golly Amany et Daddy Tshiswaka. Ceci, en vue de remercier et de saluer la belle collaboration entre cette Fondation et le Gouvernement provincial du Lualaba, dirigé par M. Richard Muyej Mangeze Mans, qui permis aux 10 lauréats de la dite province d’effectuer le voyage à l’université Internationale de Chypre, suivi de leurs 10 parents et 4 personnes de la délégation de la fondation dont M. Daddy Tshisuaka le 3 octobre dernier.

« L’éducation est l’arme la plus puissante qui puisse changer le monde », a indiqué le président Simplice Amany, paraphrasant ainsi le président Nelson Mandela, dans l’objectif d’apporter sa pierre d’édifice et pour un Congo meilleur, une Afrique meilleure dans les années à venir.

« Nous travaillons à apporter l’année prochaine, des bourses venues du Canada, de France…nous remercions Papa solution pour sa franche collaboration et son ouverture d’esprit en vue de changer le Congo », a souligné pour sa part Daddy Tshisuaka. Le rendez-vous est pris en 2019 pour les futurs lauréats hyper motivés grâce à la fondation Raison D’y Croire et son programme Panafricain Nazui diplôme. Soulignons que la Fondation raison d’y croire a été créée en 2012 par les jeunes africains : Simplice Golly Amany de la Côte d’Ivoire et Daddy Tshiswaka de la Rdc.

JMNK

