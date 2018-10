Après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, CNSA : cap sur la promulgation de la loi organique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a peu, la Cour constitutionnelle venait de notifier le Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral, à travers son président, Joseph Olenghankoy, de l’arrêt rendu par cette haute instance du pays et qui déclare conforme à la constitution la loi portant organisation et fonctionnement du CNSA. Outre le président du CNSA, cet arrêt a été signifié au président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre ainsi qu’aux gouverneurs des provinces et aux présidents des Assemblées provinciales. Et ce, conformément à l’Accord du 31 décembre 2016, selon lequel une loi organique sera adoptée par le Parlement en vue d’institutionnaliser le Conseil national de suivi de l’Accord et du processus électoral.

C’est donc un cadre juridique qui faisait défaut au CNSA et qui devra désormais lui permettre de fonctionner sans encombre. Mais jusque-là, ce texte de loi n’est pas encore promulgué par le chef de l’Etat qui dispose de quinze jours pour ce faire. Et ce, lorsqu’on sait que l’absence de cette loi organique a quelque peu gêné le CNSA dans l’accomplissement de sa mission, qui est celle de veiller au respect de l’Accord politique par tous les animateurs des institutions et d’assurer le suivi ainsi que l’évaluation de sa mise en œuvre, en vue de garantir l’organisation des élections transparentes et apaisées. Et ce, même si l’Accord lui-même prévoit que le CNSA fonctionne sur base de l’Accord de 2016 et de son règlement intérieur provisoire, déclaré conforme à la Constitution et au reste des lois de la République par la Cour constitutionnelle.

Preuve que le CNSA, tout en voulant rester légaliste, voudrait aussi que d’autres institutions lui facilite la tâche, en lui donnant tous les textes de loi dont elle a besoin pour son plein épanouissement. Et le chef de l’Etat, celui-là même qui avait autorisé la convocation des pourparlers tant de la Cité de l’Union africaine que du Centre interdiocésain, ne trouvera aucun inconvénient pour promulguer cette loi organique.

