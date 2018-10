Après 3 ans de formation à l’ENF, DGDA : 94 lauréats brevetés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La salle de conférences de l’immeuble Reine de la Paix, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a servi de cadre à la cérémonie de remise de brevets et réception des lauréats de l’Ecole nationale des Finances (ENF), section Douane et Accises, promotion 2017-2018. Au total, 94 lauréats ont été brevetés des mains du Directeur général ad intérim de la DGDA. Ce, après leur formation de 3 ans qu’ils ont passés à l’ENF.

Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mutshi a félicité les heureux lauréats de la 46ème promotion de cette section, les invitant à relever les défis qui sont les leurs, en matière de douanes et accises de la République démocratique du Congo. Cela vaut son pesant d’or. « La Direction générale des douanes et accises fait du renforcement des capacités des cadres et agents son cheval de bataille, en vue d’avoir un personnel compétent et qualifié pour l’accomplissement de ses mission », a rappelé Jean-Baptiste Nkongolo. C’est donc dans ce cadre précis qu’elle envoie régulièrement ses cadres et agents en formation à l’étranger et organise au pays des sessions de formation au profit de ces derniers.

Les défis à relever

S‘adressant aux lauréats, le DG a.i de la Direction générale des douanes et accises a noté que les différentes évaluations des agents formés à l’Ecole nationale des Finances ont relevé que leurs prestations sur terrain, en dépit de quelques efforts enregistrés, restent en deçà des attentes. Toutefois à l’en croire, durant trois ans passés jour pour jour à l’ENF, ils ont suivi une formation de base dans les domaines des douanes et accises. Cette formation a été complétée respectivement par celles du Sydonia World, des Règles d’origine et du Nouveau Code des accises. Ce qui les a permis d’être outillés, en vue de relever les défis de l’évolution du commerce international.

A ce stade précis, le Directeur général de la DGDA a mis un accent particulier sur l’éthique et la déontologie professionnelles qui doivent accompagner toute connaissance acquise. « L’essentiel de la connaissance, une fois acquise, est de la mettre en pratique », a-t-il insisté. Et d’inculquer : « vous devez constituer une nouvelle génération des agents des douanes qui promeuvent l’excellence dans le travail. Sachez que les défis auxquels vous allez faire face dans l’exercice au quotidien de votre travail sont multiples et variés. Mais vous devez pour cela, vous armer de courage et de détermination à faire votre travail en observant scrupuleusement les textes légaux et réglementaires », a-t-il rappelé, les rassurant de l’accompagnement de la haute direction de la DGDA et du fait qu’elle ne s’accordera aucun répit pour mettre les cadres et agents dans les meilleures conditions de travail.

Une recommandation du DG

« Vous devez savoir que vous constituez un maillon indispensable et un précieux échantillon dont dispose la DGDA pour l’accomplissement de ses missions », a encore dit le DG a.i. Et de formuler « une recommandation précise et particulière ». En effet, au terme de votre formation, les lauréats ont été invités à la transformation « en véritable sel de cuisine dans l’exercice de leurs fonctions respectives, de manière à impacter positivement vos collèges. Que votre vie professionnelle au quotidien reflète ces acquis », a-t-il terminé les invitant à rentrer aisément dans leurs différents postes de travail et à mettre les connaissances apprises en pratique.

Honorés, les lauréats ont, par la bouche de l’un d’entre eux, promis d’aller appliquer les lois et textes règlementaires en la matière, étant devenus des « experts douaniers complets, dotés de toutes les capacités ».

Emmanuel Badibanga

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.