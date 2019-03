Cela fait plus de trois années, on n’entend presque rien – du mois dans le circuit kinois- en ce qui concerne le chanteur Soleil Wanga, un élément ayant évolué dans le groupe Quartier-Latin-International aux côtés de Mopao-Mokonzi.

En effet, cherchant à mener sa carrière, sans contrainte et en toute liberté, ce chanteur dont la notoriété avait dépassé les limites au sein du groupe cher à Koffi-Olomide, avait pris la résolution de suivre le chemin qu’avaient emprunté ses ainés tels que Suzuki Luzubu, Sam Tshintu le Che et les autres pour tenter une expérience solo dans le Vieux-continent. Artiste avéré et auteur-compositeur-interprète de bonne facture, Soleil Wanga a écrit une belle œuvre intitulée « N’Tshiorr » qui veut simplement dire sorcier en indoubile kinois.

Ayant bénéficié du concours d’autres musiciens congolais qui l’ont accompagné au studio, Soleil Wanga peut se targuer aujourd’hui avoir produit un opus qui fera date et dont la vente est déjà effective sur les réseaux de téléchargements dont YouTube.

Kingunza Kikim Afri/Cp