Amy Ambatobe déterminé à redynamiser le Fonds Forestier National

Depuis sa création en 2009, le Fonds Forestier National connait à ce jour un essor qui présage d’un avenir radieux, indique une source proche du ministère de l’Environnement et développement durable, qui a ajoute par ailleurs que pour maximiser les recettes et lutter contre la fraude fiscale dans le secteur forestier, le Fonds Forestier National a procédé à l’aménagement et l’ouverture du premier Parc à Bois moderne et public à Kasindi, dans le territoire de Beni, dans la Province du Nord-Kivu.

Suite aux instructions claires et au leadership agissant de son ministre de tutelle, le comité de gestion du Fonds s’active et ne ménage aucun effort pour mettre sur orbite cet établissement public. Soulignons que ce parc à bois est d’une importance capitale dans la lutte contre l’exploitation illégale et le commerce illicite de bois d’œuvre à travers les contrôle et procédures d’exportation.

Ce dispositif est un mécanisme nécessaire utile pour la mobilisation et la maximisation des ressources financières, sans lesquelles le Fonds Forestier National ne saurait réaliser sa mission, c’est-à-dire celle de financer les projets de reboisement et permettre à l’Etat Congolais d’accomplir son engagement pris dans le cadre du défi de Bonn, celui de restaurer 8 millions d’hectares des paysages forestiers dégradés à l’horizon 2030.

Dans le même ordre d’idée et aux fins de renforcer le contrôle et endiguer l’évasion fiscale, le ministre de l’Environnement et Développement Durable a doté le Fonds Forestier National d’un dispositif supplémentaire qu’est le corps des Officiers de Police Judiciaire.

En outre, sur le plan social et administratif, le patron de l’Environnement et Développement Durable s’est impliqué personnellement dans l’organisation des élections syndicales qui ont eu lieu le 05 septembre dernier.

Quant au fonctionnement de cet établissement public, il vient d’être procédé à un réaménagement interne et permutations au niveau des responsables Provinciaux en vue de donner un nouvel envol qui cadre avec la vision du Gouvernement de la République dans le secteur de l’environnement.

Plus d’un observateur constatent qu’à l’unanimité, les Agents et Cadres du Fonds Forestier National, non seulement expriment leur gratitude à leur ministre de tutelle, mais aussi se rangent derrière ses initiatives et lui souhaitent un long mandat à la tête du Ministère de l’Environnement et Développement Durable.

JMNK

