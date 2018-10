Agenda 2030: 17 objectifs de développement durable adoptés par l’ONU pour éradiquer la pauvreté et garantir la prospérité pour tous

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

il s’agit de l’éradication de la pauvreté, de la lutte contre la faim, l’accès à la santé, à une éducation de qualité, à l’égalité entre les sexes , l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, à l’accès à des emplois décents, aux innovations et infrastructures, à la réduction des inégalités, à l’accès aux villes et communautés durables, à la consommation responsable, à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la faune et de la flore aquatique, à la protection de la faune et de la flore forestière, à la justice et paix et aux partenariats pour des objectifs mondiaux.

La femme rurale doit désormais bénéficier du regard du gouvernement, des associations et des partenaires partant de ces ODD pour son autonomisation. Lors des 17 jours d’activismes pour l’autonomisation des femmes rurales et leurs communautés, les femmes engagées pour la cause de la femme rurale initiée par Joëlle Bile se sont résolues de prendre le taureau par les cornes pour promouvoir leur consœur vivant en milieux ruraux. Plusieurs orateurs se sont succédé dans différents secteurs de la santé, de l’agroforesterie, foncier, pour démontrer combien les ODD touchent le vécu quotidien de la femme rurale.

La Rdc est encore loin de parvenir à cet agenda de l’Onu d’ici à 2030. La femme Rurale vit encore dans la pauvreté et elle se bat pour produire, mais ne détient pas encore des terres sur le plan foncier ; elle n’a aucune sécurité, car l’Etat accorde plus davantage à l’homme. L’Onu prévoit l’élimination de la faim en améliorant la nutrition pour atteindre l’objectif « faim Zéro » . Difficile dans un contexte où elle se sert de la houe et de l’arrosoir et est contrainte de braver des longues distances pour trouver de l’eau. L’analphabétisme bat son plein dans ces milieux ruraux, pas de courant, les infrastructures ne sont pas conformes et les inégalités entre l’homme et la femme persistent dans la société. Voilà qui a conduit les femmes engagées pour la cause de la femme rurale à remettre le prix femme Rurale 2018 à Mme Jory Muheruki pour son engagement dans le processus de l’autonomisation de la femme congolaise.

Jory Muheruki œuvrant à Lubero dans la province du Nord -Kivu est une femme rurale qui a marqué ses consœurs par cet amour de sa profession sans complexe et libre de délier sa langue pour partager son expérience. Des poèmes, des chants en l’honneur de la femme Rurale ont été entendus pour que l’opinion comprenne qu’elle joue un rôle capital dans la société. D’où l’engagement des femmes à s’approprier des ODD à tous les niveaux et en faire un credo de la femme Rurale pour son épanouissement. Joëlle Bille, initiatrice des 17 jour d’activismes pour l’autonomisation de la femme Rurale a lu les recommandations qui confirment la mise en œuvre des desideratas de cette femme Rurale en présence de la ministre provincial du Genre, Thérèse Olenga qui a félicité le travail louable de la femme Rurale qui doit être soutenu par toutes les bonnes volontés pour qu’elle contribue à l’émergence de la Rdc par l’application des ODD d’ici à l’horizon 2030.

Suzy Kibira Omari

