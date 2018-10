Affaire Kamuina Nsapu/aile de Kinshasa: Le MP va inévitablement requérir la peine de mort

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le moment tant attendu est arrivé. Il s’agit du réquisitoire du Ministère public, soit les peines et les réparations qu’il propose au Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe, contre les terroristes Kamuina Nsapu/aile de Kinshasa, au regard des faits infractionnels graves mis à leur charge. N’ayant pas terminé son réquisitoire, l’Organe de la loi a expliqué le contexte de la naissance du mouvement terroriste Kamuina Nsapu, ainsi que son implantation dans la ville province de Kinshasa. Nombreux sont ceux-là qui pensent que l’Organe de la loi va inévitablement requérir une peine de mort à l’encontre de ceux qui ont mis la ville province de Kinshasa à feu et à sang. De son côté, la défense estime que le réquisitoire ne lie par le Tribunal, du fait que ce sont les simples propositions.

Comme prévu, l’audience d’hier au Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe qui siège en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu, a commencé avec le réquisitoire du Ministère public. Devant tous les prévenus appelés à la barre, à l’exception de Kapinga Buanya Fatou hospitalisée, l’Organe de la loi les a catégorisés, parce que poursuivis pour des infractions différentes. Il y a en qui sont poursuivis pour terrorisme, participation à mouvement insurrectionnel, meurtre, coups et blessures volontaires aggravés, évasions des détenus, détention illégale d’armes de guerre, assassinat, violence à sentinelle, etc.

Dans son speech, le Ministère public a donné les trois grandes parties de son réquisitoire, notamment les faits de la cause, en droit et la réquisition proprement dite. Parlant des faits de la cause, il a cité le premier épisode composé des actes posés au Kasaï et qui ont amené les prévenus à Kinshasa ; arrivée des deux précurseurs : Mputu et Bakenga ; Etude du milieu, le recrutement et l’installation du mouvement terroriste ; Planification des attaques et les attaques proprement dites.

Des origines du mouvement

Ici, le Ministère public a expliqué qu’au cours des années 2016 et 2017, la République démocratique du Congo a traversé des moments difficiles. Un mouvement terroriste est né, dirigé par le chef coutumier Jean-Pierre Mpangi. Il se fait entourer des collaborateurs dont Bakenga, Mputu et Bakajika. Ce mouvement installé dans le Kasaï va s’illustrer, en semant la désolation. C’est le cas de la mort des experts des Nations Unies dont le procès est en cours à Kananga ; la mort par décapitation de 36 policiers ; la mort par décapitation de la femme de l’Administrateur de territoire de Luebo, sans oublier plusieurs meurtres et assassinats dans l’espace Kasaï.

« Ces crimes ont montré le caractère sadique de ce mouvement. Traqués au Kasaï, Bakenga et Mputu vont prendre la résolution de déplacer le mouvement de Kananga à Kinshasa, siège des institutions. Ils obtiendront les moyens pour assurer leur déplacement », révèle l’organe de la loi, avant d’ajouter que Bakenga a même fait état de ses contacts avec le député Kanku auprès duquel ils ont obtenu les moyens, … Arrivés à Kinshasa le 19 février 2017, ils seront accueillis en libérateur par Erick Ngalamulume. Le 20 février de la même année, ils seront logés sur Baluba n°3, dans la commune de Bandalungwa.

Les messies venus de Kananga vont, grâce aux réunions organisées çà et là, scarifier les membres, avant l’installation des Tshiota et en se faisant scarifier, ils ont pris la décision d’adhérer au mouvement, afin d’attenter aux personnes et aux biens, semer la terreur, etc.

Des attaques

Il sied de souligner que l’attaque de la prison de Makala par les terroristes Kamuina Nsapu a eu des conséquences néfastes : l’évasion massive de plus de 4.582 condamnés. Et ce, lorsqu’on sait que le but de cette attaque était de semer la terreur et l’insécurité. Toutefois, 11 assaillants vont être tués, notamment Salomon Kaseke et c’est chez lui que l’on va trouver la liste de ceux qui étaient programmés pour attaquer le CPRK. Des prévenus ont été touchés par balles. C’est le cas du Commissaire Mpoyi, de Christian Mukadi, de Kabasele, de Ntumba Ntumba et Kanyonga.

Alors qu’il était blessé par balle, raconte le Ministère public, Christian Mukadi va se réfugier au Camp Luka, tout en faisant venir Gecko Beya. Celui-ci va prendre en charge le blessé, sachant qu’il venait de prendre part à l’attaque de la prison de Makala, … Pour le MP, ces faits sont constitutifs de plusieurs infractions, notamment l’Association des malfaiteurs, pour tous les 36 prévenus (articles 156 et suivants du Code judiciaire militaire) ; du mouvement insurrectionnel (136 et 137 du code pénale militaire), du terrorisme d’homicide, etc.

Commentant le réquisitoire du Ministère public, le Bâtonnier Frederick Diamano, avocat de la partie civile Rdc a souligné qu’il s’agit des faits infractionnels comme cela a été démontré par la partie civile. « Aujourd’hui, le Ministère public a fait la synthèse des faits tels qu’ils se sont déroulés. Mais par conséquent, le droit, c’est-à-dire, les éléments constitutifs de chaque infraction par rapport aux faits infractionnel et c’est de là que le MP a pu dégager la proportion de distribution des peines. La logique est qu’après avoir présenté les faits, l’on démontre que les faits infractionnels prouvés ont une qualification en droit qui répond à des éléments constitutifs d’infractions. Et le tout réunis, conduit à la peine », dit-il.

Pour Me Richard Ngoyi, avocat de la défense : ce qui me fait du bien, c’est de savoir que le réquisitoire ne lie jamais le Tribunal. « Ce ne sont que de simples propositions. Peut-être que les autres peuvent s’inquiéter de la manière dont il est entrain de dire, ce ne sont que des propositions et cela ne lie pas le Tribunal. Qu’ils sachent aussi que la défense n’a pas encore plaidée ; Nous sommes prêts de le rencontrer partout. Nous sommes en train de ramasser les points faibles sur quoi nous allons nous atteler », précise-t-il.

L’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2018 au même endroit, les avocats ayant expliqué que le 2ème mardi du mois d’octobre, les différents barreaux seront en Assemblée générale, conformément à la loi organique.

JMNK

