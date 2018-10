Affaire Kamuina Nsapu à la prison de Ndolo « Il n’y a pas une action reconventionnelle contre l’action du Ministère public…»

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au cours des plaidoiries qui ont lieu à la prison militaire de Ndolo, c’est comme si toute la défense des 36 prévenus s’est résolue d’introduire des actions reconventionnelles contre la partie civile Rd Congo, pour, explique-t-on, légèreté de son action. Pour le Bâtonnier Mbere, de la partie civile Rd Congo, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une personne physique, c’est l’action du Ministère public, soit de l’Etat, et il n’y a pas de demande reconventionnelle. Il conseille à la défense d’attendre, une fois qu’il y aura un jugement, qu’elle saisisse le juge civil pour solliciter les dommages et intérêts.

Au Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe qui siège en foraine à la prison militaire de Ndolo, les audiences dédiées à la poursuite des plaidoiries de la défense se poursuivent, à la grande satisfaction de tout le monde. Pour hier, étaient à la barre, les conseils des prévenus Tshimbombo Lukula, Mazanga Mazarin, Nambu Katapa, Nanshakale et Kapinga Bwanya.

L’avocat de Tshibombo Lukula a indiqué que son client n’est pas celui que le Tribunal cherchait, avant de dire que l’instruction n’a pas prouvé le rôle qu’il a joué dans l’association des malfaiteurs. « Mon client ne connait pas ce mouvement. Il est difficile d’établir notre responsabilité et notre culpabilité », dit-il, avant d’ajouter que le Tribunal n’est pas lié au réquisitoire du Ministère public. Pour sa part, le conseil de Mazanga Mzarin a fait voir que l’enquête a été bâclée, avant de soutenir que toute preuve obtenue par la torture ne peut être invoquée devant le tribunal. Il termine par dire que de tout ce qu’on l’accuse, il n’y a aucun acte qui soit son œuvre.

Les conseils de Nambu Katapa, Nanshakale et Kapinga Bwanya ont dénoncé quelques vices de la procédure : pas de note de prorogation de la garde à vue, a fustigé le manque d’intérêt de la partie civile Rdc qui a sollicité comme dommages et intérêts, la somme symbolique d’1 Fc, etc. « Nous n’excluons pas la constitution reconventionnelle par le fait que la République a sollicité un Fc et sollicitons 1 millions de dollars us comme réparation du préjudice subi ».

Faisant la synthèse de son intervention, Me Socrate Kasonga a expliqué avoir commencé par fustiger le fait que la République, après la réconciliation avec le mouvement Kamuina Nsapu, qu’est-ce qui fait que le Ministère public s’empenne encore à ce mouvement ? Pour lui, le MP est entré par effraction, d’autant plus qu’il pouvait solliciter la prorogation de la détention. Donc, le Ministère public a hérité de cette irrégularité. Voilà pourquoi il estime que le 1 Fc sollicité par la partie civile Rdc ne correspond pas au numérisme et au valorisme monétaires, soit un sentiment de culpabilité de l’Etat congolais. De ce fait, elle doit réparer cette légèreté.

La partie civile rejette cette demande

Dans sa réplique, le Bâtonnier Mbere pense, sauf oublie de sa part, que la notion de demande reconventionnelle dans le cas d’espèce est inopérante. Et d’expliquer qu’une personne qui attrait une autre en justice par légèreté, la personne attraite en justice peut solliciter à l’issue du procès, que la personne soit condamnée à des dommages et intérêts. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une personne physique, c’est l’action du Ministère public, soit de l’Etat, il n’y a pas de demande reconventionnelle. Et d’ajouter que soit vous êtes condamné, soit vous êtes acquitté. Ce qui existe, attendez lorsque vous serez acquitté, faite une assignation en bonne et due forme contre la Rdc devant un juge civil pour solliciter les dommages et intérêts. Et ce, après le prononcé du jugement. En ma connaissance, il n’y a pas une action reconventionnelle contre l’action du Ministère public, insiste-t-il.

Le Bâtonnier Mbere revient pour faire observer qu’il y a une confusion dans le chef de ceux qui pensent de cette manière. A l’en croire, la notion de la condamnation symbolique existe. C’est-à-dire, vous avez subi réellement un préjudice, mais vous estimez que quel que soit le montant qu’on doit vous donner, ça ne sert à rien. Le Franc congolais, c’est la monnaie qui a court légale en Rdc. L’Etat a subi d’énormes préjudices et nous avons estimé qu’un Franc symbolique serait satisfastoire.

JMNK

