A trois mois et quelques jours des élections: La CENI sensibilise les albinos

A trois mois et quelques jours de la date du 23 décembre 2018 retenue pour la tenue de trois scrutins directs combinés, les agents sensibilisateurs de la CENI poursuivent sans désemparer la sensibilisation des électeurs sur la machine à voter. « Pas une activité électorale sans la machine à voter ».

Chaque jour qui passe, à Kinshasa tout comme en provinces, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) multiplie et intensifie les activités de sensibilisation, en plein air ou dans des salles fermées, avec les différentes couches de la population électrice congolaise. Poursuivant la campagne de sensibilisation en plein air à la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa, les personnes en âge et en droit de voter atteintes d’albinisme, appelés albinos, ont choisi d’effectuer le déplacement vers la CENI où ils ont été reçus à la Maison des élections.

C’est dans ce cadre que la CENI, en collaboration avec l’Association ‘’Albinos one of them’’ (Albinos, l’un d’entre eux) a organisé une matinée d’échange d’informations sur le processus électoral et sur la machine à voter ce vendredi 14 septembre, à la Maison des élections sous le thème « Albinisme et élection responsable ». Les albinos ainsi sensibilisés ont présenté à la CENI un programme de sensibilisation des personnes vivant avec albinisme sur des élections responsables et la machine à voter dans les provinces suivantes : Kasaï, Kasaï Central, Kasaï-Oriental, Nord-Kivu, Tshopo et Haut Katanga.

Prenant la parole, le président de l’Association ‘’Albinos one of them’’, M. Buabu Paul Boaz, a invité les personnes vivant avec albinisme à s’impliquer activement dans le processus électoral et surtout à la sensibilisation sur la machine à voter. Il a mis en garde tous les ‘’candidats fétichistes’’ qui s’évertueraient à sacrifier les albinos en lieu et place de pousser leurs membres à s’exercer sur la machine à voter.

Intervenant à son tour, M. Désiré Molekela, Directeur de l’éducation civique, électorale et sensibilisation de la CENI, a rappelé à l’attention des participants les grandes étapes du chemin déjà parcouru, les activités en cours dont l’affichage des listes électorales provisoires et les étapes à venir qui conduiront inexorablement aux scrutins du 23 décembre 2018. Tous les participants, au nombre de 100 personnes, ont expérimenté la machine à voter. Le dépouillement manuel et physique des bulletins de vote en papier placés dans l’urne qui s’en est suivi s’est effectué à la grande satisfaction de tous. Un motif de confiance en la machine à voter pour les albinos qui ont mis en exergue la rapidité, la simplicité et la fiabilité de cet outil de vote.

Parmi les préoccupations soulevées par les albinos, les plus important ont été la difficulté qu’ils ont à rester longtemps sous le soleil et celle liée à la vision. C’est cette dernière préoccupation qui a poussé Mme Modestine Kazadi à solliciter des agents de la CENI qui seront dans des bureaux de vote d’être patients et tolérants envers les personnes vivant avec albinisme du fait que la lumière produite par les écrans des ordinateurs dont la machine à voter peut s’avérer nocif pour cette catégorie d’électeurs. « Je n’ai pas beaucoup de reproches par rapport à cette machine. Par rapport au vote antérieur, je pourrai dire que cette machine est rapide et simple. Et ce, bien qu’il y aura toujours des problèmes, cela parce que l’informatique n’est pas encore à la portée de tout le monde », dit-elle, avant d’encourager la CENI de continuer avec la sensibilisation des électeurs.

