A travers son porte-parole: La MP juge crédible le programme de Shadary

Tout en jugeant le programme du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary de crédible, la Majorité présidentielle, sans une tergiversation quelconque, demande au peuple congolais de voter massivement, le 23 décembre 2018 pour son candidat porteur d’un projet pour les populations congolaises, fait par les Congolais et au Congo en toute souveraineté dans la lignée de la continuité du progrès initié et tracé par l’Autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange.

Dans un point de presse, vendredi dernier, le porte-parole de la Majorité présidentielle et Rapporteur de la cellule de communication de la campagne du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), l’Ambassadeur André-Alain Atundu est revenu sur l’épisode de Genève, pour dire qu’elle a révélé à l’opinion combien peut être dramatique le fossé entre le peuple et certains prétentieux personnages qui se comportent en véritables tuteurs du peuple au point de l’ignorer et de s’en passer, sans état d’âme ni scrupules pour déterminer et engager son destin. Heureusement que la réaction du peuple était instantanée et brutale pour dénoncer telle imposture.

Et pourtant, estime Atundu, dans l’histoire de la Rd Congo, depuis son indépendance, les occasions de rencontres ne manquent pas. « Mais qu’un groupe de leaders de l’opposition radicalisée se réunissent en conclave à l’étranger, sous la direction tutélaire de l’ancien représentant spécial de l’ONU au Congo, sous le couvert de la fondation Koffi Annan, pour comploter contre la démocratie et la Nation congolaise dans une indifférence bienveillante de la communauté internationale, voilà qui dépasse tout endettement, surtout lorsqu’on se souvient des fatwa contre les personnalités congolaises et des manifestations intempestives organisées pour perturber l’ordre public au motif incongru du non-respect de la constitution par le président Kabila, malgré l’engagement pris à cette fin par ce dernier devant l’opinion et le peuple réuni en congrès au Palais du peuple », explique-t-il, tout en soulignant que l’acte posé par les 7 Ganelon de Genève est immonde, immorale, anticonstitutionnel. Il mérite explication à la Nation de la part des 7 compères.

Ainsi, que retenir d’Ibiza, Genève et Venise ? A cette question, André-Alain Atundu pense que ceux qui étaient à Genève, c’était dans le but de comploter contre la démocratie et pour surprendre la bonne foi du peuple. Pendant qu’à Ibiza, c’était la recherche de la cohésion et lorsque le peuple l’avait appris, il n’y a eu aucun mouvement de masse.

C’est donc une triste fin pour ces personnages, ainsi démasqués, qui se présentent curieusement comme n’ayant pas les mains sales. La trahison de la souveraine volonté du peuple et de ses aspirations légitimes est le prix fort à payer pour accéder coûte que coûte et par tous les moyens à la présidence de la République. La Majorité présidentielle rassure qu’elle garde malgré tout, sa sérénité car, au moment du vote, les populations congolaises sauront reconnaitre le leur à qui confier les rênes de l’Etat pour leur plus grand bien.

La MP assure Shadary de son soutien

Le candidat Emmanuel Shadary a rendu publique sa vision de développement et de gouvernance de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années. Cette vision est évaluée à plus ou moins 86 milliards de Usd le montant nécessaire pour sa matérialisation. Pour amasser cette somme, pense Atundu, il part du budget courant d’environ 7 milliards Usd, augmentés de 10 milliards progressivement grâce à la lutte contre la corruption, aux meilleures conditions de vie et donc de travail de magistrats, à la rigoureuse orthodoxie dans la collecte, la capture de ressources financières ainsi que la lutte contre l’impunité.

Ici, si l’on part de l’hypothèse généralement acceptée qu’au moins les ¾ de recettes sont perdues en fraudes fiscales, en coulages et en pratiques de corruption, alors cette somme est crédible car elle traduit non seulement une évaluation critique et pragmatique de besoins nationaux de gouvernance et de développement, mais part de la volonté d’associer à cet effort toutes les forces actives de la République à savoir opérateurs économiques, autres contribuables et commis ou mieux personnel de l’Etat pour intégrer ces sommes perdues à la dynamique nationale de développement, de gouvernance et d’émergence en vue d’améliorer les conditions sociales des populations congolaises, y compris de celles dont la situation est précaire, ce qu’il appelle dans son programme la lutte contre la pauvreté.

Aussi importante est la lutte pour le recouvrement de la dignité du Congolais, porté par la philosophie de compter sur soi et de ne jamais trahir le Congo. De ce point de vue, le travail de stabilisation et de normalisation de la vie politique par le président Kabila est un atout non négligeable et hautement appréciable.

Donc, l’effort de contribution sollicité à chaque citoyen est à la portée du pays ; partant, ce budget est crédible d’autant que la lutte implacable contre l’impunité agira comme un puissant levier susceptible d’augmenter les recettes mécaniquement et par effet d’entrainement pour retirer les sommes nécessaires de cette niche budgétaire.

Maintenant que la campagne électorale est officiellement lancée, la Majorité présidentielle souhaite à Shadary bon vent et bonne route jusqu’à la victoire le 23 décembre 2018. Et ce, car il porte les espoirs de toutes les générations pour un avenir radieux et prometteur. Et sans une tergiversation quelconque, la MP demande au peuple congolais de voter massivement, le 23 décembre 2018 pour lequel candidat porteur d’un projet pour les populations congolaises, fait par les Congolais et au Congo en toute souveraineté dans la lignée de la continuité du progrès initié et tracé par l’Autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange.

