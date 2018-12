A peine sorti: L’opus “Disque d’Or” de De Souza Santu se comporte bien

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le chanteur De Souza Santu a lancé sur le marché depuis le samedi 27 octobre 2018, son album intitulé “Disque d’or” dont les échos ont fait la ronde du circuit musical congolais tant d’ici que de la diaspora.

Artiste-musicien-interprète aux talents immuables, De Souza est un chanteur bien connu tant à Kinshasa qu’en Europe. Ancien des orchestres Langa Langa Stars, Empire Bakuba et Empire Fondation, de sa belle voix, il a accompagné certains de ses collègues musiciens au chant pour la beauté de leurs albums.

On se rappellera de ce chanteur-interprète qui, à un moment, dans le cadre du soutien au pays du temps de Mzee Kabila, de même dans la chanson “Frans congolais”, De Souza Santé a imprimé une marque vraiment indélébile créant une confusion de par sa façon de chanter qui ressemble d’un doigt à celle d’Evoloko Anthuamo Joker.

L’album ” Disque d’Or” restitue une beauté des voix incomparables qui l’accompagne prouvant par-là que cette œuvre demeure incontestablement un vrai disque d’or. Bonne chance l’artiste.

Kingunza Kikim Afri/Cp

