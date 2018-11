A moins de 50 jours des élections: Deux oppositions, deux candidats communs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A elle seule, l’Opposition congolaise compte une dizaine des candidats à la présidentielle sur les 21 enregistrés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Ce grand nombre malheureusement divisé en plusieurs portions. D’une part des candidats qui se considèrent comme gros poissons, et d’autre part ceux qui sont pris comme des menu-fretins. Ainsi à quelques jours du lancement par la CENI comme prévu dans le calendrier électoral de la campagne électorale (23 novembre), des scènes de théâtre se déroulent au sein de cette grande opposition. S’il y a des points de convergence, ils sont ensemble. Et si ce n’est pas le cas, ils se désolidarisent.

Pour rappel, lors de la dernière réunion avec la Centrale électorale, ils ont tous étaient là pour expliquer le pourquoi du refus de la machine à voter. En manque d’arguments convaincants, quelques candidats de cette même opposition ont claqué la porte déplorant un mauvais comportement du président de la CENI, alors que certains de leurs sont restés et ont expérimenté la machine à voter. Quelques jours après, certains sont encore revenus à la CENI pour la même question, faisant des propositions à prendre ou à laisser. A la marche de l’Opposition contre ce même outil informatique qui vient simplifier le vote en RD Congo, gros poissons et menu-fretins ont tous pris part à cette manifestation, sauf Félix Antoine Tshisekedi.

Aux différentes réunions qui se déroulent à l’extérieur du pays, seuls 7 leaders de l’Opposition (gros poissons) y prennent part, alors que les autres restent à Kinshasa pour leurs petits cultes.

Voilà maintenant qu’à quelques jours de la campagne électorale, l’Opposition affiche encore un comportement trop enfantin. Les uns se rendent ce 9 novembre à Genève, pendant que les autres se réunissent déjà à Kinshasa pour un seul motif ; celui du choix du candidat commun. Cela étant, les 7 leaders auront leur candidat commun, même si les doutes persistent, et les 9 autres qui se réunissent à Kinshasa pourront aussi présenter leur candidat commun.

A en croire Seth Kikuni, l’un des candidats présidents de la République qui se réunissent dans la Capitale de la RD Congo, c’est depuis 3 jours que « plus de 9 candidats présidents de la République essayent de mettre en place des critères pour avoir un candidat commun ». Parmi ces critères, leur candidat commun ne doit « rien à voir avec le régime actuel.

Par ailleurs, Seth Kikuni déplore le fait que « quand l’autre côté (7 leaders de l’Opposition candidats présidents de la République) a commencé les travaux pour désigner un candidat unique, ils ne nous ont pas invités. Nous ne pouvons pas aller se coller à des personnes qui ne nous invitent pas », a-t-il dit à la radio Top Congo émettant à Kinshasa.

Deux candidats communs

Si les opposants sont incapables de s’accepter entre eux, il leur sera alors difficile de convaincre même leurs prétendus électeurs. Il faut compter les jours au bout des doigts pour le lancement de la campagne électorale. Du côté du FCC, l’heure n’est plus à la distraction, l’équipe qui devra battre campagne pour son candidat Emmanuel Ramazani Shadary est déjà mise en marche. L’heure est à la conquête de l’électorat. Bientôt son programme sera présenté au grand public. Plus question de retourner son regard en arrière, car ce qui se passe à l’opposition n’est que la pure distraction.

Ainsi en attendant les conclusions de Genève, il sied de retenir quand même que les opposants comptent offrir aux Congolais deux candidats communs pour affronter Shadary. Les choses se compliquent davantage dans cette famille politique, et les Congolais peuvent quand même suivre le théâtre de chez nous tourné par les acteurs de l’Opposition.

Bernetel Makambo

