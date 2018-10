A Marrakech/ Le Roi Mohammed VI échange avec le ministre Moulay Hafid Elalamy et le PDG du groupe Renault

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SM le Roi Mohammed VI, a reçu jeudi au Palais Royal de Marrakech, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Président directeur général du Groupe Renault, M. Carlos Ghosn, indique le site internet www.maroc.gov.ma, qui ajoute que lors de cette audience, le Souverain a été informé du projet d’extension de la Société marocaine de constructions automobiles (SOMACA) par le doublement de sa capacité de production afin d’atteindre 160.000 véhicules par an à l’horizon 2022.

Avec ce doublement de la production de la SOMACA, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500.000 véhicules par an, dont 340.000 produits à l’usine de Tanger et ce dans le cadre du Programme d’accélération industrielle. En 2007, la SOMACA avait exporté son premier véhicule “Made in Morroco”. Depuis lors, c’est devenu une véritable plateforme d’exportation, puisque plus de 60 pc de sa production est destinée à l’export.

Cette extension de la SOMACA s’inscrit dans le cadre du développement du secteur automobile visant à atteindre une capacité de production d’un million de véhicules, tous constructeurs confondus, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 100 milliards de dirhams par an. Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d’intégration locale de plus de 50 pc et emploie 85.000 personnes.

Le Maroc participe à Athènes au 3è sommet euro-arabe

La 3è édition du sommet “Union européenne-monde arabe”, un événement destiné à renforcer la coopération entre les deux partenaires, a démarré ses travaux, lundi à Athènes en Grèce, avec la participation de 30 pays, dont le Maroc. Le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, représente le Royaume à ce forum placé sous le signe “Horizons partagés”.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a souligné que le sommet euro-arabe connait “un grand succès” comme le reflète le nombre des participants, notant également que la vision sur laquelle est fondé ce forum est “de plus en plus acceptée”. Le Premier ministre grec a, en outre, mis l’accent sur “le besoin d’un dialogue plus étroit” entre les pays arabes et européens, le but étant de relever les défis posés et de renforcer la coopération régionale au service de la paix et de la stabilité dans le monde.

Le sommet, qui réunit des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des hauts fonctionnaires de l’UE, ainsi que des universitaires et des chefs d’entreprises, a notamment pour objectifs de créer une plate-forme dynamique afin de débattre des stratégies de coopération et des moyens de nature à renforcer davantage le partenariat euro-arabe. Parmi les questions qui seront abordées lors de ce forum de deux jours figurent notamment l’émigration, les politiques européennes et arabes de voisinage, les changements climatiques, la transition énergétique et la coopération culturelle.

