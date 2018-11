A Madimba dans le Kongo Central: Le Regroupement politique « Alliance pour l’Avenir » aligne 4 candidats

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La circonscription électorale de Madimba dans le Kongo Central compte près de 136 candidats. Et le Regroupement politique « Alliance pour l’Avenir, AA/a » a aligné 4 candidats dont M. Magonda Matutu Valéry, candidat n°1 qui se présente sous les couleurs du Congrès National Congolais (CNC), Parti cher à l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala qui est en même temps Autorité morale du Regroupement « Alliance pour l’Avenir ».

En effet, depuis la publication des listes définitives des candidats à l’élection provinciale, M. Magonda Matutu Valéry est très actif pour sensibiliser les différentes structures qui constituent sa base électorale. En outre, il participe à plusieurs émissions radiotélévisées sur certaines chaînes de la place pour exposer sa vision politique, conformément aux idéaux du CNC prônant la Justice, l’Egalité et le Travail.

Vendredi et samedi derniers, renseigne notre source, il a invité une équipe de la CENI, antenne de Madimba pour expérimenter la machine à voter auprès de quelques structures de sa base.

Comme quoi, Magonda Matutu Valéry, candidat N°1 à l’élection provinciale dans la circonscription de Madimba/Kongo Central est prêt pour la campagne avec l’objectif de faire rayonner les couleurs du CNC dans la Province du Kongo Central en général et dans le territoire de Madimba en particulier.

JMNK

