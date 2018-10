A l’occasion du culte spécial organisé par la Jpipkin: Mme Marie Josée Ifoku recommande la reconnaissance envers le Créateur

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La commission de la jeunesse de la paroisse internationale protestante de Kinshasa (Jpipkin) a été honorée de la présence de l’unique femme candidate président de la République, Mme Marie-Josée Ifoku, lors du culte spécial organisé par ladite commission, à la cathédrale du Centenaire ce dimanche 14 octobre 2018.

En effet, il est de coutume depuis un certain temps à la paroisse internationale protestante de Kinshasa (PIPKIN), les jeunes de cette dernière officient un dimanche de chaque année le culte dominical, à l’endroit de ceux qui sont habileté, à savoir les pasteurs. Lors de ce culte, ce sont des jeunes qui conduisent des prières et prêchent la parole de Dieu.

Fédération nationale de la jeunesse protestante était de la partie

Célébrée cette année sous le thème « la bonté de l’Eternel est précieuse », le culte organisé par les jeunes a été également honoré par la présence d’une délégation de la Fédération nationale de la jeunesse protestante, conduite par son président Willy Masaka. Cette fédération porteuse d’un message tournant sur leur vision, à savoir la contribution au développement et la paix durable de l’église et de la société par un jeune chrétien entrepreneur et prospère. Ainsi pour une bonne réalisation de cette vision, tout un programme d’action est mis en place, auquel la fédération croit fermement avec l’aide du Seigneur pour sa matérialisation, a dit le président Willy Masaka, avant de déclarer ouvertes les festivités du mois de la jeunesse Protestante.

Axant sa prédication dans le livre de Psaumes 36:7-11, le président honoraire de la Jpipkin, William Mazaburu a insisté sur la réponse raisonnable que l’homme doit réserver à l’immense bonté du Dieu Créateur. Cette réponse n’est rien d’autre que la reconnaissance. Alors que bien souvent l’homme au lieu de reconnaitre la bonté de son Créateur qui est indescriptible, se livre à une ingratitude, a regretté l’orateur du haut de la chaire.

Allant dans le même ordre d’idée de son message sur la reconnaissance, l’orateur a épinglé le fait que la RDC bénie des richesses énormes, son peuple doit en être reconnaissant, au lieu qu’il aille chercher une vie meilleure ailleurs, ce qui est un signe de l’ingratitude.

Dieu dans sa bonté fait des choses que lui seul est capable de faire, a souligné le prédicateur. Ici, le peuple d’Israël expérimente cette bonté, lorsque l’Éternel son Dieu l’arrache de l’emprise de l’Égypte que lui seul était capable de le délivrer. Moïse seul ne pouvait pas faire face au pharaon, en faisant sortir ce peuple de l’esclavage. Etre reconnaissant envers Dieu en public non seulement cela lui rend gloire, également cela affermit la foi des autres.

Pour la candidate, qui a pris parole lors du culte, la jeunesse doit prendre conscience de l’avenir de son pays à la place de compter sur ceux qui prétendent gouverner, avant d’indiquer que cette tranche d’âge est plus touchée par la misère.

Convaincue de la prédication du jour, Mme Ifoku a recommandé aux jeunes de la Jpipkin l’observance de cette vertu, la reconnaissance.

Enfin une cérémonie d’installation du comité restreint nouvellement élu de la Jpipkin, a eu lieu lors de ce même culte. Ledit comité élu par les jeunes de la Jpipkin depuis le 9 septembre de l’année en cours, est composé d’un président, d’une vise présidente, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier général et d’une trésorière générale adjointe, ainsi que des quatre conseillers.

Mamie Ngondo

