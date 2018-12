A l’occasion du 7ème anniversaire de son décès: Que soient immortels les idées et les exploits du Dirigeant Kim Jong Il

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Leader éternel du peuple coréen

Sept années nous séparent du décès de Kim Jong Il (17 décembre 2011), Dirigeant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Pourtant, Il existe à jamais dans le cœur du peuple coréen comme son Leader éternel.

Les idées et lignes politiques précisées par lui constituent la bannière perpétuelle éclairant la voie à suivre par son peuple.

Il a approfondi et développé les idées du Juche élaborées par le Président Kim Il Sung, fondateur de la Corée socialiste, permettant ainsi au peuple coréen de suivre invariablement la voie de l’indépendance et la voie du socialisme.

Il a défini les idées du Juche comme un système cohérent et intégral de pensée, de théorie et de méthodes du Juche, les a développées et enrichies, a fait les briller comme idéologie directrice éternelle pour l’œuvre d’émancipation des peuples et a fait les appliquer parfaitement. Il a publié de nombreux ouvrages donnant les éclaircissements aux problèmes idéologiques et théoriques posés, pour résoudre tous les problèmes soulevés par la révolution et le développement du pays, de façon indépendante et créatrice et conformément aux besoins du peuple et à la situation du pays.

A partir de l’impératif de notre époque où les manœuvres d’agression des forces impérialistes s’aggravaient plus encore, il a défini la théorie politique Songun et présenté la politique Songun comme mode de gouvernement socialiste essentiel, ce qui a constitué un événement historique qui a assuré le destin et l’avenir de la Corée socialiste.

Le peuple coréen voit dans les idées et lignes de conduite précisées par ses ouvrages un avenir radieux pouvant sauvegarder la dignité et la souveraineté du pays et de la nation même dans les pires épreuves et mener victorieusement l’édification du socialisme dans l’indépendance.

Kim Jong Il a aussi élucidé les idées et théories consistant à renforcer et développer la RPDC comme la société socialiste axée sur les masses populaires où celles-ci sont le maître de tout et tout les sert. Il a également donné des éclaircissements exhaustifs aux problèmes théoriques et pratiques posés dans tous les secteurs et les domaines de la vie sociale: édification du parti, du pouvoir et de la défense nationale, gestion de l’économie, travail des organisations de travailleurs, enseignement (économie politique, droit, histoire, linguistique), industrie, agriculture, santé publique, sport, bâtiment, littérature et arts… Surtout, sa théorie sur l’édification d’une puissance socialiste a éclairé au peuple coréen un avenir radieux de son pays puissant et prospère, et elle sert d’une bannière immuable qui lui a permis de poursuivre invariablement et sûrement la voie du socialisme.

Les brillants exploits accomplis par Kim Jong Il constituent des fondations perpétuelles qui promettent et assurent la puissance et la prospérité de la Corée socialiste et le bonheur de son peuple.

La sauvegarde sûre du socialisme coréen est l’un de ses grands exploits. Après avoir frayé très tôt le chemin de la révolution Songun, en portant plus haut l’étendard du Songun vers la fin du dernier siècle, il a fait placer le potentiel militaire du pays au palier maximum et a résolument brisé les extrêmes tentatives des forces impérialistes pour étrangler le socialisme. En promouvant l’Armée populaire de Corée (APC) en force principale de la révolution, il a fait renforcer par tous les moyens sa capacité de combat grâce à ses inspections incessantes de l’armée. Il a fait établir l’habitude d’accorder de l’importance des affaires militaires dans le pays entier et fait apprendre assidûment à tout le peuple les connaissances militaires et méthodes de combat, pour que, si les impérialistes déclenchent une guerre, tous les militaires et civils, étroitement unis, défendront leur pays.

Kim Jong Il a porté la RPDC à la position de puissance politique et idéologique et de puissance militaire et jeté aussi de solides assises pour l’édification d’une puissance économique. Grâce à son éminente direction, ont été effectués le remembrement des terres en grande dimension pour la première fois dans l’histoire de la nation coréenne cinq fois millénaire, les travaux de construction des canaux d’irrigation à écoulement naturel sans pompage, la mise en valeur des salants, renouvelant ainsi radicalement l’aspect du pays. Le complexe de cultures fruitières de Taedonggang et de telles fermes modernes ont été aménagés dans diverses régions du pays. On y a réussi dans la pisciculture d’esturgeons et l’élevage d’autruches originaires de l’Afrique. Des centrales hydroélectriques de moyenne et petite envergure se sont érigées comme des pousses de bambou après la pluie et de grandes centrales hydroélectriques, notamment les centrales de Huichon, construites aussi. Les industries métallurgique et chimique et autres industries d’amont sont dotées de systèmes de production modernes recourant aux matières premières et aux ressources du pays. Selon le dessein de Kim Jong Il « Soyons à la tête des progrès !», la technologie de CNC a été réalisée à un niveau élevé dans l’industrie mécanique et un grand nombre d’usines et autres entreprises modernes ont été construites. Du fait du progrès rapide de la science et de la technique, la RPDC s’est placée au rang de quelques pays du monde qui fabriquent et lancent le satellite artificiel de la Terre.

Jusqu’aux derniers jours de son vivant, Kim Jong Il a poursuivi ses visites de travail pour l’avenir de son pays et le bonheur de son peuple, jetant ainsi les fondations pour la puissance et la prospérité de la patrie.

A l’heure actuelle, l’édification d’une puissance socialiste menée par le peuple coréen est l’œuvre sacrée pour accomplir ses desseins et vœux. Kim Jong Il sera toujours digne d’éloges comme Leader éternel du peuple coréen.

Kim Jong Un, Grand Dirigeant du peuple coréen

Kim Jong Un est un grand homme et éminent Guide de la Corée contemporaine.

Sa direction constitue un gage décisif permettant de continuer et parachever brillamment l’œuvre d’émancipation de l’humanité entamée par le grand Leader et victorieusement conduite par le grand Dirigeant Kim Jong Il.

Dans les années dernières, le monde a pu constater son amour ardent et son dévouement sans borne envers le peuple et sa capacité de la direction des affaires politiques intérieurs et extérieurs.

Le peuple coréen fait progresser victorieusement son œuvre d’édification d’un puissant Etat socialiste et de la réunification du pays.

Dans son message du nouvel an 2018, Kim Jong Un, Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée, a appelé à améliorer les rapports Nord-Sud en Corée et à faire briller cette année significative comme une année marquée d’événements dignes d’être mentionnés dans les annales de la nation coréenne.

Maintenant grâce à la décision audacieuse et à la grandeur d’esprit du SEM, KIM JONG UN, une grande évolution positive se produit dans la péninsule coréenne, encore inimaginable il y a un an.

Rappelons qu’entre mars et juin derniers Kim Jong Un a eu trois rencontres et conférences au sommet avec le chef de l’Etat de Chine, deux intercoréens et un avec le président des Etats-Unis, soit 6 sommets au total. Ainsi, ont été signées et publiées une déclaration commune intercoréenne de Panmunjom, une déclaration commune RPDC-USA de Singapour. Ce furent des événements successifs d’importance historique.

La nation coréenne et la communauté internationale éprouvent une grande admiration pour la compétence politique exceptionnelle, l’esprit d’indépendance nationale et la volonté inébranlable de réunification de Kim Jong Un qui a permis l’adoption et la publication de la déclaration de Panmunjom.

Le 12 juin dernier, Kim Jong Un, Président du Comité des affaires d’Etat de la RPDC a eu rendez-vous avec le Président états-unien Trump à Singapour et a eu un entretien avec lui, a ainsi signé la déclaration commune RPDC-USA.

Ainsi, il a amorcé l’histoire nouvelle des relations RPDC-USA, depuis plus de 70 années, étaient dans une confrontation implacable, ce qui a été un événement miraculeux introuvable dans l’histoire politique internationale.

En quelques mois, Kim Jong Un a fait virer la situation dans la péninsule coréenne qui risquait de devenir le théâtre de conflit et de guerre à la réconciliation, à l’union, à la paix et à la prospérité. La nation coréenne a un bel avenir devant elle, parce qu’elle a Kim Jong Un pour la guider.

Aujourd’hui le peuple coréen mène une lutte sacrée pour accomplir les tâches proposées par le Parti du Travail de Corée à son 7e Congrès tout en concentrant tous les efforts à l’édification économique socialiste selon la nouvelle ligne stratégique avancée récemment lors de la 3e session plénière du 7e Comité central du PTC et accélérer la victoire finale de l’œuvre révolutionnaire Juche.

Le peuple a la grande fierté d’avoir un grand homme comme le dirigeant Kim Jong Un et est convaincu de leur victoire finale.

