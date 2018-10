A l’initiative d’Isabel Machik Tshombe: Le stand de la Rdc a permis de faire découvrir ce pays dans ses différentes facettes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le président de la République, Joseph Kabila a été représenté au sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Erevan/Arménie, par le Premier ministre, Bruno Tshibala et qui a salué avec raison les avancées du processus électoral. Le stand dédié à la Rdc dans le village de la Francophonie a, à en croire la représentante personnelle du chef de l’Etat à la Francophonie, Mme Isabel Machik Tshombe, sans nul doute permis d’attirer les investisseurs et autres touristes. Après l’Egyptien Boutros-Boutros Ghali et le Sénégalais Abdou Diouf, la Rwandaise Louise Mushikiwabo est devenue sans surprise ce vendredi 12 octobre 2018 la troisième africaine à prendre la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Le13ème sommet de la Francophonie en 2010 à Montreux en Suisse a inauguré le principe d’organiser un village de la Francophonie comme grande activité connexe du sommet. Ce village est un espace ouvert, attractif, de découverte et d’échanges pour la population locale, mais aussi pour les délégués au sommet.

De Montreux en Suisse à Antananarivo à Madagascar, la Rdc a toujours participé au village de la Francophonie avec un stand. La tradition a donc été respectée en marge du 17ème sommet de la Francophonie à Erevan, capitale d’Arménie. La République Démocratique du Congo a tenu un stand au village de la francophonie, situé à la place Opéra.

Ce stand a accueilli quotidiennement du 7 au 12 octobre 2018 des nombreux visiteurs et des hautes personnalités. On peut citer notamment le Secrétaire général de la Conférence de ministres francophone de la jeunesse et son collègue de la conférence de ministres francophone de l’éducation sont passés par là. Le ministre congolais de la Coopération au développement, Kwet Mwan Kwet ainsi que la Représentante personnelle du chef de l’Etat à la Francophonie, Isabel Machik Tshombe ont aussi visité ce stand. Il a été une véritable vitrine pour la République Démocratique du Congo à Erevan.

En effet, le stand a fait découvrir ce pays dans ces différentes facettes. Un pays à multiples potentialités notamment énergétique, minières et environnementales à travers des documents audiovisuels, une destination d’affaires dans le domaine d’investissement avec les documents fournis par l’Agence Nationale pour la promotion des investissements (ANAPI). Les richesses minières ont été aussi mises en avant avec l’exposition de quelques minerais. La Rdc comme pays touristique a été aussi présenté à travers les cartes des aires protégées fournies par l’Institut national de conservation de La nature (ICCN). Le savoir-faire culturel congolais a été montré avec des œuvres d’arts et la musique.

Pays inconnu par la majorité des Arméniens, aujourd’hui à travers le stand de la RDC au village de la Francophonie, ils savent maintenant où situer ce grand pays francophone sur la carte du monde. Ils connaissent aussi la monnaie nationales grâce aux spécimens exposés, le drapeau national, le bonjour en Lingala et bien d’autres richesses que regorgent le pays.

Le stand de la RDC est encore l’initiative de la Représentante personnelle du chef de l’Etat à la Francophonie. Pour Isabel Tshombe : «Il est important que la RDC, grand pays francophone, ait une lucarne au village de la Francophonie, pour faire entendre encore sa voix. Elle la fait déjà entendre dans les instances de la Francophonie. Mais, il faut montrer plus qu’on est bel et bien un grand pays francophone et qu’on est bien présent dans la francophonie ». Après 6 jours d’activités, ouvert le 7 octobre 2018, le village de la Francophonie d’Erevan a fermé ses portes le 12 octobre, jour même de la clôture du 17ème sommet de la Francophonie.

Lepetit Baende

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.