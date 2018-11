À l’approche de la campagne: Une pénurie pressentie dans les stations pétrolières

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La République démocratique du Congo a atteint le point de non-retour avec l’organisation des élections présidentielle, législatives nationales et locales. A en croire le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la date du 23 décembre prochain ne sera pas franchie. Mais il s’agit d’une date cruciale: la fin de l’année et le début d’une autre révèlent souvent d’autres réalités au sein de la société.

En effet, nul n’ignore qu’en pareilles circonstances, les prix des produits de première nécessité prennent de l’ascenseur. Le panier de la ménagère, un véritable casse-tête, surtout pour les gagne-gagne-petits. De fois, et des années successives, le gouvernement central et même le gouvernement provincial de Kinshasa prennent des dispositions utiles dans le cadre de la commande des biens et produits commerçables, à l’approche des fêtes de noël et de nouvel an. Cela, dans le but de soulager tant soit peu, le poids du panier de la ménagère.

Mais, cela n’a guère suffit! Une autre sonnette d’alarme plus retentissante concerne la pénurie des produits pétroliers et les conséquences qui en découlent. Des bruits persistants en provenance des tenanciers de ce secteur relancent le spectre d’un arrêt pur et simple de approvisionnement des stations-services dans la capitale et partout au pays. Enquête menée, des sources bien informées, la dette contractée par le gouvernement actuel auprès des fournisseurs, évaluée à plus ou moins 300 millions de dollars US, serait à la base de l’affaiblissement de ka capacité d’importation des majeurs de la profession. En conséquence, la même source craint la pénurie exagérée et généralisée. Ce qui va porter un coup dur à la campagne électorale qui débute ce 23 novembre. Ce coup de massue ne manquera pas de porter atteinte aux élections de décembre et, pire encore, au quotidien des Congolais.

Les conséquences de cette pénurie pressentie sont énormes. Le transport en commun, surtout le réseau urbain, s’annonce plus que perturbé. La circulation durant la période électorale reviendra un luxe. Le système dit demi-terrain fera la loi. Des files monstrueuses d’attente seront observées dans les quelques stations-services encore opérationnelles. Les prix des produits de première nécessité seront revus à la hausse,… et la bourse des Congolais en sera frappée de plein fouet. Il s’agit là, certes, d’une situation non souhaitable, mais à prendre au sérieux.

C’est là que tenant à l’œil celle situation, l’Avenir avise les concernés pour des solutions appropriées, avant qu’il ne soit trop tard. Les Congolais veulent des élections apaisées, et les festivités de fin d’année en toute quiétude sociale. Et ceci, n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd.

Emmanuel Badibanga

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.