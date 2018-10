A la présidentielle du 23 décembre 2018: Le PALU va soutenir la candidature de Shadary

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fini le suspens. Le Parti lumumbiste unifié (PALU) a fait son choix. Il vient de se ranger derrière la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun pour le Congo (FCC). Ce parti de masse va alors mobiliser tous ses cadres et militants, pour le triomphe du candidat qui est, pour rappel, le choix du président de la République, Joseph Kabila Kabange, son allié naturel. Bien avant, cette décision républicaine du PALU, retenons que des démarches ont été menées pour une coalition très forte.

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction du Journal L’Avenir, la Direction politique du Parti lumumbiste unifié (PALU) tient à informer l’opinion tant nationale qu’internationale que ce Parti demeure un Parti de Gauche et démocratique, pour lequel les élections est le socle de la démocratie, suivant son slogan « Pouvoir au peuple », car sans les élections, le peuple ne peut avoir le pouvoir.

En respectant la loi et le calendrier électoral, renchérit le document, notre Parti avait aligné les candidats à tous les niveaux comme promis. Mais, comme le Palu n’a jamais été à la solde des impérialistes ni des néocolonialistes, n’ayant jamais voulu prendre part à leurs manigances au Congo étant contraires à notre engagement envers le peuple, nous fûmes trahis. Dans la mesure où, nous avions non seulement été spoliés de notre candidature à l’élection présidentielle de 2018, mais aussi des cadres du parti ont été corrompus dans l’optique de provoquer le fractionnisme du parti. La visé étant de le rendre plus faible, plus malléable et prêt à être absorbé.

« Et si le fractionnisme a réussi au niveau de certains intellectuels ambitieux, nous restons, cependant, un parti indépendant et autonome, avec des principes intacts et toujours avec une base constituée de milliers de militants dévoués à la cause socialiste à travers tout le Congo », ajoute le communiqué, qui souligne du reste que c’est à ce titre que la Direction politique vient d’interroger ou mieux consulter la base du parti pour savoir si son niveau de compréhension des enjeux majeurs de l’heure est le même que celui de sa Direction politique.

Et ces enjeux sont tels que : d’une part, seul l’avènement du socialisme au Congo pourrait offrir à notre pays une vision prometteuse de développement devant le faire quitter le bas du tableau mondial des indices de développement humain où seule une élite profite des richesses de notre pays au détriment de la grande masse des Congolais. D’autre part, notre combat, initié il y a plus de cinq décennies contre le néocolonialisme, est toujours d’actualité à en juger par la manière de réaction du camarade Antoine Gizenga, Chef du Parti et père de l’indépendance de la course à réfection présidentielle

A cet effet, les militants et cadres du PALU se sont prononcés librement comme c’est dans leurs habitudes sur ces enjeux et les avis, dans leur majorité ont rencontré la vision du Secrétaire Général chef du parti et qui lui ont permis d’être mieux éclairé quant aux orientations à leur donner. La Direction politique du parti relève que le parti va poursuivre l’œuvre de la construction d’une démocratie bipartite Gauche Droite devant se construire non pas autour des individus, mais autour des valeurs, gage d’une bonne gouvernance.

C’est ainsi que le Palu annonce que, dans ce souci d’atteindre son objectif, de poursuivre cette œuvre avec les forces politiques qui avancé déjà accepté de construire le bloc de gauche nationaliste avec le Palu. En conséquence, la Direction politique du Parti lumumbiste unifié, par la présente déclaration, donne à ses militants, à ses sympathisants et tout son électorat, les consignes suivantes : Aux législatives nationales et provinciales, soutenir les candidats du Regroupement Politique Palu et Alliés, en vue de prendre le contrôle du Gouvernement central et des Gouvernements Provinciaux. A l’élection présidentielle, soutenir le candidat indépendant Emmanuel Ramazani Shadary, en vue de donner une chance à la construction d’un front de Gauche au pouvoir, pour une nouvelle vision de développement au Congo. A cet effet, le Parti demande à toute sa base et à ses sympathisants de se mobiliser pour la victoire de nos candidats aux élections législatives et présidentielle.

JMNK

