3ème édition des jeux olympiques de la jeunesse /Buenos-Aires 2018: La Rdc perd sa 1ère sortie face à la Nouvelle Zélande (0-2)

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La cérémonie d’ouverture de la 3eme édition des jeux olympiques de la jeunesse s’est organisée hier samedi dans les artères de la capitale Argentine. Sachez que la partie finale cérémonie a vu plusieurs jeunes athlètes se relayer la flamme olympique de la jeunesse. Au finish, ce sont les deux légendes du sport Argentin, il s’agit de Paula Pareto et Santiago Lange qui ont eu l’honneur d’allumer la vasque avec la flamme olympique de la jeunesse. En ce moment, cette flamme est placée dans le parc olympiques, ce, jusqu’à la fin de l’événement le 18/10/2018 prochain.

Les 32 sports attendus sont : Athlétisme, Hockey sur gazon, Aviron, Judo, Badminton, Lutte, Natation, Pentathlon, Plongeon, Rugby à 7, Beach volley, Boxe, Canoë Kanyak, Basket 3×3, Equitation, Escrime, Futsal, Golf, Tennis, Tennis à table, Taekwando, Tir à arc, Gymnastique, Haltérophile, Voile, Triathlon, Handball, Cyclisme, Beach handball, Karaté, Escalade country.

La Rdc à travers la paire Beach Volley (Miandabu Ania-Kutemenyi Nathalie) vient perdre leur première sortie face à la Nouvelle Zélande 0 set contre 2, soit 12-21, 12-21. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 10/10/2018 au GREEN PARK à 16 heure locale, il sera 20 heure à Kinshasa pour le deuxième match du groupe G (Bolivie– DRC). Huit groupes ont constitués pour le Beach volley, et la paire des Léopards fille tombe dans le Groupe G aux côtés de : Hollande, Bolivie et Nouvelle Zélande.

Soulignons que les Léopards Beach volley, la paire Miandabu Ania-Kutekemenyi Nathalie ont eu un bon programme pour se remettre en forme avant l’entame de la manifestation. Une séance d’entrainement a eu lieu hier jeudi à 10h locale, une autre est à l’agenda de l’entraineur Swaleh Omari basée sur l’organisation défensive et le bloc ce vendredi à 10 h, suivi quelques heures après de la réunion préliminaire (contrôle administratif et matériel). La réunion technique était projetée pour le samedi dernier à 10h au village olympiques et les compétitions proprement dites devant démarrer le dimanche 07/10/2018.

Rappelons que par sa décision no BF/010/2018, le bureau fédéral de la Fédération de Volleyball du Congo en toute indépendance créé la ligue Nationale de Beach volley. Pour votre gouverne, il y a de cela plus au moins trois semaines que le bureau fédéral avait mis en place une entité provinciale devant gérer et faire la promotion de cette discipline dans la ville province. Les noms des membres de cette structure nationale vous seront dévoilés dans les heures qui suivent.

GREEN PARK, c’est une grande zone verte de 25 hectares situé dans le quartier de Palermo à 21 kilomètres du centre-ville Buenos-Aires et localisé entre les avenues Casarès et Del Libertardo. Un quartier très remarquable pour ses arbres, ses lacs artificiels et raserais.

Le calendrier

Voici le calendrier des rencontres de la phase de groupe G où est logé la paire fille (Miandabu Ania – Kutekemenyi Nathalie) des Léopards de Rdc à la 3eme édition des jeux olympiques de la jeunesse / Buenos-Aires 2018.

Lundi 08/10 à 10h : Nouvelle Zélande – DRC

Mercredi 10/10 à 16h : Bolivie – DRC

Vendredi 12/10 à 12h : Hollande – DRC.

NB : Sachez que l’organisateur a enfin décidé pour que toutes les rencontres de Beach volley se jouent à GREEN PARK à une heure de route du village olympique.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.