28 septembre 1994 – 28 septembre 2018: Abeti Masikini totalise 24 ans dans l’au-delà

La tantine aux griffes d’or, Abêti Masikini, patronne du groupe Les Redoutables, est décédée le mercredi 28 septembre 1994 à l’hôpital Villejuif en banlieue parisienne, des suites d’un cancer d’utérus. Elle a laissé un veuf, Monsieur Gérard Akueson, son manager de mari, ainsi que 4 orphelins, Masikini Yolande Kiki, Bade Akueson, Sans Akueson et Masikini Germaine sa fille adoptive.

Née a Stanley ville (Kisangani), le 9 novembre 1952 d’un père de la tribu Zande, pas Jean-Pierre Dinant et de mère Topoke, maman Marie Masikini, elle était issue d’une famille de 7 enfants dont 6 filles et 1 garçon, son jeune frère Abumba Masikini. Ils sont originaires du Bas-Uélé dans la grande province Orientale.

Après ses études primaires dans sa ville natale, elle suivra les cours de secrétariat de direction qu’elle bouclera avec brio avant d’être engagée en qualité de Secrétaire au Ministère de la Culture et des Arts du temps du ministre Paul Mushete.

Elle a été découverte en 1971, à l’issu d’un concours jeunes talents organisé par le bouillant artiste musicien Gérard Madiata au parc De Boeck ( parc de la Révolution) en tant que meilleure chanteuse côté filles, du côté de garçons, c’est le jeune Émile Soki Dianzenza qui décrochera la palme du meilleur.

C’est à partir de cet instant qu’Abeti Masikini, découverte par un manager togolais en la personne de Gérard Akueson, prendra goût à la musique active. Elle embrasse donc sa carrière musicale sur des chapeaux de roues. Elle n’avait que 19 ans. Mweta est sa première chanson sur le marché qui sera suivi de Likayabo, La fête des jumeaux, Kizunguzungu, Abêti visage, Mokomboso, Bifumira, Sens unique, Chéri Bade, Je suis fâchée,…

Elle a 3 fois d’affilé joué à l’Olympia de Paris et fut la première africaine à jouer au Zénith de Paris. C’était le 24 septembre 1988… Elle était aussi la première africaine à se produire au Carnegie Hall de New-York aux États-Unis, ensuite elle s’est produite en Chine en 1990, avant sa dernière production le 15 décembre 1990 à Kinshasa devant le public dans la salle des Congrès du Palais. Elle est vite partie, mais l’on continuera toujours à être à côté d’elle à travers ses œuvres. Comme on dit : « l’artiste ne meurt jamais, on l’immortalise à travers ses œuvres ».

Kingunza Kikim Afri/Cp

