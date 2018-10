18ème anniversaire de la 1325 à New-York: La Rdc pas représentée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est depuis le 25 octobre 2018 qu’ont débuté les activités commémorant le 18ème anniversaire de la Résolution 1325 à New-York, sans les experts de la Rdc faute de moyen. Un choc pour les observateurs quand on sait que le Congo Démocratique a consenti à mettre en œuvre cette résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies qui accorde beaucoup d’importance à la contribution des femmes partenaires des hommes à la paix autant qu’à la cohésion nationale et intègre cette vision à une multitude d’opportunités et de chantiers offerts par le processus de paix et de reconstruction post-conflits visant la réhabilitation socio-économique.

Qui portera la voix de la Rdc à ces assises où chaque participants présente les avancées, de son pays, ses perspectives par rapport à cette résolution ou le pays de Joseph Kabila est devenu un modèle à travers ses experts comme Mme Anne Matundu, Mme Rose Mutombo Kiese, comme le professeur François Elika, pour ne citer que ceux-là ? C’est en silence que les vues de la Rdc prenant en compte la visibilité du travail titanesque de la femme ne seront pas prises en compte.

Comment rectifier les tirs pour que les partenaires, les décideurs, le gouvernement congolais qui du reste savent que les grandes décisions se prennent en ce genre de rencontre, préparent leur délégué pour réduire la vulnérabilité de la femme par sa participation effective en compagnie de ses consœurs ? La Rdc doit continuer ce combat en s’appropriant la 1325 et ses stratégies en synergie avec l’homme pour que la femme vive réellement l’amélioration de son statut juridique et arrive à renverser sa situation en concrétisant l’intégration du genre à toutes les strates de la société.

Le guide pratique pour l’intégration des Résolutions 1525 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations -Unies dans les plans de développement local en Rdc doit être vulgarisé pour une meilleure compréhension pour une participation inclusive de la femme, notamment à la gestion de la chose publique en privilégiant la paix, la sécurité et le développement.

Suzy Kibira Omari

