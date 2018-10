11ème sommet ordinaire de la Grande commission mixte RDC-RSA: Cyril Ramaphosa attendu à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Attendu hier lundi 23 octobre 2018 dans la soirée à Kinshasa, pour une visite de travail de 48 heures, le Président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, atterira peut-être aujourd’hui dans la matinée.

Selon le programme établi par le protocole de la présidence de la République, le Chef de l’Etat sud-africain sera accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international de N’Djili par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, avant son installation à Kempisky Fleuve Congo Hôtel.

Il est prévu, mardi au Palais de la nation, un entretien en tête-à-tête entre le Président Joseph Kabila kabange et son homologue sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa. Dans l’après-midi de la même journée, les deux Chefs d’Etat seront conviés à un déjeuner à Kempisky Fleuve Congo Hôtel, avant de regagner à 15 heures, l’aéroport international de N’Djili, où le Chef de l’Etat sud-africain prendra son avion pour Pretoria, en Afrique du Sud.

Cette visite de travail de Cyril Ramaphosa, renseigne notre source, a été précédée des travaux du 11ème sommet ordinaire de la Grande commission mixte RDC-RSA ouverts samedi 13 octobre à la Cité de l’Union africaine, auxquels ont pris part les experts des deux pays.

Ces travaux sont destinés à préparer les dossiers intéressant les deux Etats et à formuler des recommandations à soumettre à la réunion ministérielle et à l’appréciation des deux Chefs d’Etat. Les activités ont démarré samedi dernier à la Cité de l’Union africaine avec les travaux d’experts des deux pays.

Cette rencontre fait suite à celle tenue à Pretoria en 2017. Soulignons que la cérémonie d’ouverture du 11ème sommet ordinaire de la Grande commission mixte RDC-RSA a été rehaussée de la présence du directeur adjoint Chef de l’Etat en charge des matières politiques et administratives, Jean-Pierre Kambila. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Secrétaire général congolais à l’intégration régionale, a été marquée par les discours des chefs des deux délégations d’experts.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.