Zongo : Le Franc CFA chasse le Franc congolais

Lundi 08/05/2017

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur 1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1 021,1237 1 041,9630 1 062,8022 1 CAD DOLLAR CANADIEN 1 005,7628 1026,2885 1 046,8143 1 CHF FRANC SUISSE 1 396,2872 1 424,7829 1 453,2786 1 EUR EURO 1 515,5700 1 546,5000 1 577,4300 1 GBP LIVRE STERLING 1 787,6681 1 824,1511 1 860,6341 1 JPY YEN JAPONNAIS 12,2505 12,5005 12,7505 1 USD DOLLAR AMERICAIN 1 380,1700 1 408,3367 1 436,5034 1 XAF FRANC CFA 2,3105 2,3576 2,4048 1 XDR D.T.S 1 892,7651 1 931,3929 1 970,0208 1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 101,7007 103,7762 105,8517

Sur le marché de Zongo, ville congolaise située en face de Bangui, la capitale de la République Centrafricaine, les commerçants préfèrent le Franc CFA au Franc congolais, qui ne cesse de se déprécier. Selon Radio Okapi, cette situation, observée depuis trois semaines, préjudicie les fonctionnaires de l’Etat, les policiers et militaires qui reçoivent leurs salaires en monnaie nationale, a indiqué la société civile locale samedi 6 mai.

Les vendeurs des produits tant vivriers que manufacturés préfèrent le Franc CFA au Franc Congolais. Sans refuser le Franc congolais, ils demandent au préalable à l’acheteur quelle monnaie il a, précise Stéphane Mopila, président de la société civile de Zongo. Si c’est le Franc congolais, on lui vend en petite quantité la mesure des produits tels que le sucre, la farine, l’arachide ou le maïs. Mais, s’il présente le Franc CFA, on lui vend le plein de la mesure.

Pourtant, par le passé, ces produits étaient achetés sans problème que l’on présente le Franc CFA ou l’équivalent en Franc congolais. Avec la dépréciation du Franc congolais, à Zongo, 1000 Francs CFA s’échangent à 2 300, 2 400 voire 2 500 Francs congolais. Dans cette ville frontalière, les transactions commerciales se font donc plus en francs CFA qu’en Francs congolais.

De ce fait, les fonctionnaires, enseignants, policiers et militaires, sont obligés de convertir leurs salaires en Francs CFA pour s’acheter quelque chose facilement. Les gagnepetits en souffrent. La société civile déplore la passivité de l’autorité municipale devant cette situation.

Rappelons que le Franc congolais (FC) subit une perte de valeur depuis plus d’une année et les petits ménages en font les frais. Pour stopper cette descente aux enfers, le Premier ministre sortant Samy Badibanga a, sur instruction du chef de l’Etat, réuni le dimanche 7 mai à l’hôtel du gouvernement, les ministres d’Etat en charge du Budget et celui de l’Economie nationale, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) et le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

La séance de travail a porté sur les stratégies et les mesures à prendre en vue de stabiliser urgemment la monnaie nationale. Des discussions devront se poursuivre très prochainement avec la participation des experts de toutes les institutions concernées. Échangé à 945 FC contre un dollar américain fin 2015, le Franc congolais s’échange aujourd’hui à 1450 FC pour un dollar auprès des cambistes dans les rues de Kinshasa. Cette chute vertigineuse de la monnaie a significativement impacté le panier de la ménagère et surtout du petit fonctionnaire de l’Etat qui a perdu près de 50 % de son pouvoir d’achat.

JMNK