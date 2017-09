Youssoupha, Yemi Alade et Shado Chris pimentent Coke Studio Africa 2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De grands noms ne cessent de s’afficher au Coke Studio. Youssoupha, Shado Chris et la séduisante Yemi Alade ont donné leurs voix pour célébrer la diversité de la musique africaine. Produite par Coca-Cola, l’émission Coke Studio Africa 2017 sera diffusée d’ici septembre dans plus d’une trentaine de pays africains, à en croire ce communiqué de presse.

Pour la première apparition de ces trois figures, l’artiste et producteur Shado Chris va produire plusieurs collaborations d’artistes tandis que Youssoupha va chanter non seulement avec la nigériane Yemi Alade, mais également avec Mashayabhuqe de l’Afrique du Sud. Et ces collaborations seront suivies de prêt et produites par le Ghanéen Killibeatz.

Une rencontre autour d’un concept augure de bonnes collaborations dans le futur. Le rappeur franco-congolais, Youssoupha n’a pas escamoté ses intentions. « J’étais convaincu que la barrière de la langue serait un handicap, mais la musique et la passion sont des moyens de communication encore plus forts. Pour ma première participation à l’émission, j’avais peur de ne pas me sentir à l’aise, mais cela a été tout le contraire, le public et l’équipe m’ont accueilli à bras ouverts. Rencontrer Yemi Alade et créer de la musique avec elles m’ont inspiré et donné envie d’apprendre plus. Cette expérience unique m’a procuré beaucoup de joie».

Devenu l’identité de la nouvelle vague de la musique ivoirienne, Shado Chris Beat est sensé, indique la source, produire les collaborations entre les grandes vedettes d’Afrique notamment ; Nasty C de l’Afrique du Sud et Runtown du Nigeria, Rayvanny le tanzanien et Dji Tafhina de l’Angola, aussi le kenyan Avril et Izzo Bizness de la Tanzanie.

Evoquant sa participation dans Coke Studio Africa, Shado Chris affirme que « C’est un privilège de participer à l’une des plus grandes émissions télévisées du continent. Cela me permet d’enrichir mon expérience et d’élargir mes perspectives musicales. J’ai beaucoup appris en travaillant avec des artistes venus de toute l’Afrique. Mon expérience sur Coke Studio Africa a vraiment été instructive. J’ai eu le plaisir d’ajouter ma touche personnelle dans cette émission où le dénominateur commun est le talent ».

Il sied de souligner qu’il y a d’autres producteurs dont la mission sera de concevoir des fusions musicales entre des artistes de Coke Studio Africa. Et un groupe musical d’accompagnement maison sera au service de tous les artistes sur place pour enregistrement et show. Coke Studio Africa 2017 connaitra le featuring des jeunes ivoiriens de Kiff No Beat avec l’artiste Wawa Salegy de Madagascar.

Pour rappel, l’édition dernière a vu Fally Ipupa, célèbre musicien d’origine congolaise, collaborer avec le groupe kenyan Sauti Sol. C’était grâce au parrainage du producteur nigérian Mastekraft.

(Onassis Mutombo)