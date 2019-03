Yoko Yakembe au Nord-Kivu: Un engagement pour l’amélioration de la desserte en eau potable

Lors de son bref séjour à Goma au Nord-Kivu, le président du Conseil d’administration de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO) s’est imprégné des différentes réalités au sein de cette entreprise publique dont la desserte en eau potable a suscité des soulèvements par certains mouvements associatifs, cas de la Lucha ainsi que des acteurs de la société civile qui ont non seulement émis les déclarations appelant la population à descendre dans la rue pour réclamer de l’eau, mais aussi lancer des propos injurieux à l’endroit des autorités compétentes et responsables de cette entreprise.

Lors d’une Assemblée générale de la REGIDESO tenue à Goma sous l’initiative de l’actuel directeur provincial Angoyo Rutiya David, tous les défis à relever et les problèmes qui nécessitent des solutions durables et efficaces à la problématique de desserte en eau potable sont tombés dans les oreilles de Me Yoko Yakembe Placide. Au cours de cette grande messe visant à s’imprégner de la situation des agents et cadres et sauver l’entreprise, plusieurs points ont été abordés entre autres la problématique de la desserte en eau potable avec le point culminant la situation d’insolvabilité par plusieurs sociétés de renom au chef-lieu de la province du Nord-Kivu dont les responsables animés de mauvaise volonté n’arrivent pas à honorer les factures de l’eau consommée pendant plusieurs années, situation qui bloque enfin le bon fonctionnement de cette entreprise.

A cette occasion, le président du conseil d’administration de la REGIDESO a rendu hommage aux agents et cadres de son entreprise pour les multiples sacrifices pour que la REGIDESO arrive à répondre sans ambages malgré les multiples difficultés à la mission leur longtemps assignée, celle de fournir de l’eau à la population en vue de lutter contre les maladies d’origine hydrique et de respecter et faire respecter l’éternel slogan: « L’eau c’est la vie ». Me Yoko Yakembe qui a félicité les agents de la direction provinciale de la REGIDESO-Nord Kivu pour la maximisation des recettes, a non seulement effectué une visite guidée des différentes usines de distribution dont le centre de captage d’eau de Bushara, mais aussi entreprendre des démarches avec les différents partenaires œoeuvrant dans le domaine d’assainissement, notamment Mercy corps, en vue de renforcer les méthodes de desserte d’eau de qualité et appropriée pour la santé.

Pour pallier à cette problématique qui n’a que trop duré suite aux coupures intempestives du courant électrique bloquant ainsi le bon fonctionnement des plusieurs usines de traitement d’eau pour desservir les différents quartiers de la commune de Goma, réputée commune résidentielle, logeant également plusieurs institutions de l’Etat, le président du conseil d’administration de la REGIDESO a précisé que les démarches évoluent dans le bon sens pour qu’une source d’énergie électrique soit dotée localement à la REGIDESO pour faire fonctionner des usines de traitement d’eau afin d’offrir une eau de qualité comme toujours à la population de Goma éparpillée dans les 18 quartiers des communes de Goma et Karisimbi dans la ville touristique. Après le périple de Goma au Nord-Kivu, le président du conseil d’administration de la REGIDESO s’est imprégné de mêmes réalités dans la province voisine du Sud-Kivu.

Marty Dacruz Olemba