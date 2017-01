Willy Bakonga : « Tout est reglé pour que les Léopards reviennent avec le trophée »

Le ministre des Sports, Willy Bakonga, était hier lundi 09 janvier 2017 dans son cabinet de travail face à la presse sportive de Kinshasa. Brossant plusieurs points qui concernent son secteur, notamment la reprise du championnat national, le fonctionnement de certaines fédérations sportives et autres, le nouveau ministre des Sports a également parlé de la participation des Léopards de la RDC à la 31ème Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Pour le ministre Willy Bakonga, toutes les dispositions ont été prises pour que la sélection nationale ne soit pas comme un enfant aux parents pauvres. Il a vivement confirmé aux chevaliers de la plume et à l’opinion nationale que les dispositions ont été prises pour que les Léopards de la RDC reviennent avec le trophée. « A notre niveau, toutes les dispositions pratiques nécessaires ont été prises. Le problème des moyens ne se pose pas. Le Premier ministre, lorsqu’il avait reçu les joueurs dans son cabinet de travail, l’avait si bien dit que les moyens seront à la disposition des joueurs pour que tout se passe sans problème. Au-délà de cette compétition continentale, notre vision, c’est d’aller à la Coupe du Monde. Et d’ici jusqu’aux éliminatoires du Mondial, le gouvernement a pris toutes les dispositions. Les dossiers ne trainent même pas au niveau du budget. Il n’y a pas d’inquiétude en ce qui concerne les moyens et tous les objectifs sont atteints. Donc, nous pouvons bien dire « allez-y les Léopards et ramenez-nous la Coupe », a affirmé le successeur de Denis Kambayi.

D’ajouter que l’équipe nationale de la RDC a atteint un grand niveau et tout le monde a les yeux braqués sur elle. D’où, la politique sportive doit être mise sur pied pour que tout soit bien organisé.

Quant aux supporters qui doivent accompagner les Léopards, une délégation composée de 100 personnes vont prendre l’avion ce samedi 14 janvier à destination d’Oyem où les Léopards livreront leurs matches. « Tout est déjà mis en œuvre pour que leur sejour soit fructueux. D’ailleurs, une équipe du ministère était à Oyem pour étudier la faisabilité. Le plus grand hôtel d’Oyem est mis à la disposition de cette délégation qui regorge les animateurs et autres supporters », dixit Willy Bakonga. En somme, l’on ne peut que souhaiter de bonnes choses à la sélection congolaise qui, au retour doit ramener le trophée au pays. Ce, plusieurs années après.

A suivre dans nos prochaines éditions !

(Altesse Bernetel Makambo)