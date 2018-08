Werrason annonce son prochain concert au Zénith à Paris

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un producteur dynamique voudrait faire jouer Werrason et toute son équipe de Wenge Musica Maison Mère au Zénith à Paris. Contacté pour cela, le roi de la forêt n’a émis aucune réprobation. Donnant son accord de principe, il laisse au producteur l’attitude de déblayer le terrain en assurant une sécurité tout azimut à tous les artistes du groupe qui vont se déplacer pour la ville lumière.

Le producteur aurait signalé à Ya Ngiama que c’est à la demande ce ses nombreux fans de la diaspora dont les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabè et, bien entendu, les Congolais résidant à Paris, que ce concert va être organisé. Ce n’est que lorsqu’il aura eu toutes les assurances de nos compatriotes “Combattants” que le producteur descendra à Kinshasa pour la signature du contrat de production de ce concert.

En attendant, Werrason annonce la sortie de 2 coffrets de son album “7 jours de la semaine”. Mais bientôt, les mélomanes vont avoir droit à un superbe single qui va être lancé sur le marché dans deux ou trois semaines.

Kingunza Kikim Afri/Cp

