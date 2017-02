Wenge Musica Maison Mère: Werrason finalise l’album « 7 jours de la semaine »

Le nouvel album de Werrason intitulé « 7 jours de la semaine » se trouve présentement en phase de finalisation. C’est-à-dire que maintenant le Roi de la forêt n’attend plus que ceux qui viendront le contacter pour des dédicaces.

Tout en ajoutant les derniers ingrédients qui vont faire le bonheur de son disque, Werrason s’active aussi au tournage des clips de son disque. On retiendra que pour ce long play, l’ambassadeur de la paix cherche à faire grand. Il voudrait que « 7jours de la semaine » soit différent de tout ce qu’il a eu à faire jusque-là.

Après son voyage aux Etats-Unis où il a fait un feat avec le chanteur américain Shaggy , le roi de la forêt a profité de son passage à Paris pour recourir au jeune chanteur congolais Awilo Longomba qui y a placé sa voix. Par après, il a approché le chanteur tanzanien Eddy Kenzo qui a accepté d’apporter du tonus à l’opus « 7 jours de la semaine »…

Toutefois, une chose ne manque pas de retenir l’attention de plus d’un mélomane par rapport à la situation quasi-tendue qui prévaut au sein de la majorité pluriel où certaines langues autorisées ont peur de dire tout haut ce qui se passe dans la Cour du roi. Nous nous accordons de dire que dans les jours qui viennent la liste des départs vont s’allonger du côté de Wenge Musica Maison Mère. L’animateur Lopeso qui n’a pas participé à la réalisation de « 7jours de la semaine » de même que le chanteur Miel de Son vont emboîter le pas à Fabregas, à Héritier Wata, à Deplic, à Roi David, etc, pour tenter de voler de leurs propres ailes. On raconte que le Roi de la forêt préfère maintenant ne s’entourer que des novices.

Nous y reviendrons.

(Kingunza Kikim Afri )